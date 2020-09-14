Bursa merkezli uyuşturucu operasyonunda 41 tutuklama

Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 41´i tutuklandı, 11´i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bursa, Yalova, İstanbul ve Bilecik´te geçen cuma sabahı, 1500 polisin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 55 adrese baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 52 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 483 gram metamfetamin, 4 kilo 334 gram kannabinoid, 2 gram kokain, 2 gram esrar, 6 hassas terazi, 9 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 kalaşnikof tüfek ve 27 fişek ele geçirildi. Polisteki sorgularının ardından dün adliyeye sevk edilen 52 şüpheliden 41´i tutuklandı. 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN
2020-09-14 10:31:02
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