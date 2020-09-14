Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı Bursa merkezli 7 ilde yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı

Bursa merkezli yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terör ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa merkezli, Ankara, Adana, Çankırı, İstanbul, Kocaeli ve Kırıkkale illerinde yapılan FETÖ/PDY operasyonu sonucu, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yerleştirilmiş örgüt üyelerinin ve bu üyelerin mahrem imamlarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında haklarında ifade bulunan, ayrıca Bursa'daki ankesör/büfe telefonlarından ardışık/periyodik olarak arandıkları tespit edilen 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon sonucu, 6 mahrem imam, 1 avukat, 2 astsubay, 1 uzman çavuş, 2 askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenci olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
2 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.