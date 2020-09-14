Keles’te sis etkili oldu

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Bursa'nın Keles ilçesinde sis etkili olurken, bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarına park etti. Sabah saatlerinde bastıran sis ulaşımı aksattı. KelesBursa kara yolunda sis sebebiyle görüş mesafesinin azalması sürücülere zor anlar yaşattı.

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