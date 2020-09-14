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Taksideki kadın cinayetinde koca ve sürücüye ağırlaştırılmış müebbet istemi

DHA

Taksideki kadın cinayetinde koca ve sürücüye ağırlaştırılmış müebbet istemi


Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA'da boşanma aşamasında olduğu eşi Elif Aydın´ı (25), takside göğsünden vurarak öldüren ve can havliyle kendini yola atan kadını olay yerinde bırakıp kaçtıktan sonra yakalanan Hüseyin Ömer Aydın (31) ile taksi sürücüsü hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Olay, Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi kavşağında, 29 Şubat'ta meydana geldi. Hüseyin Aydın, boşanma aşamasında olduğu eşi Elif Aydın´ı çalıştığı iş yerinden alıp, bir taksiye bindirdi. Çift, takside tartışmaya başladı. Hüseyin Ömer Aydın, yanında taşıdığı tabancayı çıkartarak, eşi Elif Aydın´ı göğsünden vurdu. Yaralanan kadın, taksinin trafikte yavaşlamasını fırsat bilip, can havliyle kendini dışarı attı. Hüseyin Ömer Aydın ise taksiyle yoluna devam etti.
Yoldan geçenler tarafından fark edilen genç kadın, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
CİNAYETİ POLİS AYDINLATTI
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı kavşaktaki güvenlik kameraları ile mobese kameralarını mercek altına aldı. Yapılan araştırmalar sonunda Elif Aydın'ı vuran kişinin taksi şoförlüğü yapan Hüseyin Ömer Aydın olduğu belirlendi. Olay anındaki taksi sürücüsünün ise Murat K.( 51) olduğu saptandı. Aydın, babasının evinde, Murat T. ise taksi durağında yakalanarak, gözaltına alındı. Koca, tutuklanarak cezaevine konuldu.
DAHA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, 15 Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Yargılamasına önümüzdeki günlerde başlanacak olan davanın iddianamesinde, çiftin ayrı yaşadığı, 1 çocuk annesi kadının eşine yönelik uzaklaştırma kararı aldırdığı, basit yaralama suçundan bir süre cezaevinde kalan kocasına karşı güveni olmadığı için çantasında biber gazı taşıdığı anlatıldı. İddianamede, "Bir taksiye binen Hüseyin Ömer Aydın, olay günü eşi Elif Aydın´ın çalıştığı iş yerine gitti. Kocasının silahsız gezmediğini bilen Elif Aydın, silah olup olmadığını sordu. Koca, kendisinden şüphelen Elif Aydın´a, güven sağlamak amacıyla silahından çıkardığı içinde 4 mermi bulunan şarjörü verdi. Daha sonra eşini taksiye bindirdi. Sürücü Murat T., aracını hareket ettirdi. Genç kadının, 'Neden beni zorla b uraya getirdin, nereye gidiyoruz?' diye sorması üzerine koca, taksiciye 'Yunuseli´ne gidiyoruz' dedi. Kadın da 'Ağabey Beşevler Karakolu´na gidelim' dedi. Koca, belindeki tabancayı çıkarıp, doğrulttu. Kadın bir fırsatını bulup çantasından çıkardığı biber gazını sıktı. Eşinin silahı ateşlemesi sonucu yaralanan kadın, trafikte yavaşlayan taksiden aşağıya kendini attı. Taksi sürücüsü Murat T. durmayarak yoluna devam etti" denildi.
'PANİK BUTONUNA BASMADIM'
İddianamede sanık ifadelerine de yer verildi. Tutuksuz yargılanacak olan taksici Murat T. ifadesinde, "Taksi durağında bulunduğum sırada Hüseyin Ömer Aydın sabit telefondan arayarak taksi istedi. Buluşarak, Çalı´ya gittik. Fabrikaya girdi. Maktülle birlikte konuşarak, taksiye bindiler. Maktül, 'Neden beni zorla getirdin nereye gidiyoruz?' dedi. Bana da 'Ağabey Beşevler Karakolu'na gidelim' dedi. Hüseyin Ömer Aydın ise, 'Sen benim karım değil misin istediğim gibi seni alırım' diyerek, 'Hayır, Yunuseli´ye gideceğiz' dedi. Maktül, Çalı kavşağına yaklaştığımda biber gazını Hüseyin´e sıktı. Önüme baktığım sırada, kapı açıldı ve maktül inmeye çalıştı. Bir el silah sesi duydum. Hüseyin, kapıyı kapatıp devam etmemi ve kendisini aldığım yere bırakmamı söyledi. Elinde silah olabileceğini düşünerek, korkumdan panik butonuna basmadım. Bıraktığım yerde, dükkandan çıkan bir kişi 140 lira olan taksi parasını verdi. Polise olayı anlatmadan, kendileri gelip beni taksi durağından aldı" şeklinde konuştu.
GÜVEN SAĞLAMAK İÇİN ŞARJÖRÜ VERDİ AMA TEK KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ
Eşi ile aralarında 3 aydan beri ailevi sebeplerden dolayı sorunlar yaşadıklarını anlatan Hüseyin Ömer Aydın ise ifadesinde şunları kaydetti:
"Eşim evimi terk ederek babasının yanın döndü. Şikayeti nedeniyle 45 gün cezaevinde yattım. Eşimin uzaklaştırma süresi bittikten sonra, aile düzenini yeniden kurmak için lastikçi babamın dükkanında çalışmaya başladım. Eşimle son kez konuşup, bir araya gelmek istediğini söylemek için tuttuğum taksi ile çalıştığı fabrikaya gittim. Taksiye birlikte binmeden önce kendisine zarar verebileceğimi düşünerek, tabanca olup olmadığını sordu. Ona tabancanın şarjörünü çıkarıp verdim. Taksiye bindiğimizde tabancayı ortamıza koydum. Bu sırada 'ablam' yazan bir numaradan arandı.  Biber gazını çıkarıp yüzüme sıktı. Tabancayı almaya çalıştı. Şarjör onda olduğu için bana zarar verebileceğini düşünerek, ani harekette bulunduğum sırada silah ateş aldı. Eşim arabadan ineceğim dediği için vurulduğunu bilmiyordum. Taksiciye beni aldığı yere bırakmasını istedim. Taksi parasını babam verdi."
TAKSİCİYE DE AYNI CEZA İSTENDİ
İddianamede, koca Hüseyin Ömer Aydın hakkında 'iştirak halinde cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'iştirak halinde tasarlayarak eşini öldürmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Tutuksuz sanık taksi şoförü Murat T. hakkında da Hüseyin Ömer Aydın´ın 'eşe karşı tasarlayarak işlediği fiile aracını tahsis ederek ve aracı müşteki için (maktülün) durdurmaması' nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.   DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2020-09-14 11:24:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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