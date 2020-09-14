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Bursa'da ayrılma aşamasındaki eşini takside öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet

İHA

Bursa'da boşanma aşamasında olduğu eşi 25 yaşındaki Elif Aydın'ı takside göğsünden vurarak öldüren Hüseyin Ömer Aydın (31) ile taksi şoförü hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Bursa'da ayrılma aşamasındaki eşini takside öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet

Bursa'da boşanma aşamasında olduğu eşi 25 yaşındaki Elif Aydın'ı takside göğsünden vurarak öldüren Hüseyin Ömer Aydın (31) ile taksi şoförü hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.
Olay, geçen yıl 29 Şubat'ta Çalı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Aydın, boşanma aşamasında olduğu eşi Elif Aydın'ı çalıştığı iş yerinden alıp, bir taksiye bindirdi. Çift, takside tartışmaya başladı. Hüseyin Ömer Aydın, yanında taşıdığı tabancayı çıkartarak, eşi Elif Aydın'ı göğsünden vurdu. Yaralanan kadın, taksinin trafikte yavaşlamasını fırsat bilip, can havliyle kendini dışarı attı. Hüseyin Ömer Aydın ise taksiyle yoluna devam etti. Yoldan geçenler tarafından fark edilen genç kadın, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı kavşaktaki güvenlik kameraları ile mobese kameralarını mercek altına aldı. Yapılan araştırmalar sonunda Elif Aydın'ı vuran kişinin taksi şoförlüğü yapan Hüseyin Ömer Aydın olduğu belirlendi. Olay anındaki taksi sürücüsünün ise Murat K.( 51) olduğu tespit edildi. Aydın, babasının evinde, Murat T. ise taksi durağında yakalanarak, gözaltına alındı. Koca, tutuklanarak cezaevine konuldu.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, 15 Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Yargılamasına önümüzdeki günlerde başlanacak olan davanın iddianamesinde, çiftin ayrı yaşadığı, 1 çocuk annesi kadının eşine yönelik uzaklaştırma kararı aldırdığı, basit yaralama suçundan bir süre cezaevinde kalan kocasına karşı güveni olmadığı için çantasında biber gazı taşıdığı anlatıldı. İddianamede, "Bir taksiye binen Hüseyin Ömer Aydın, olay günü eşi Elif Aydın'ın çalıştığı iş yerine gitti. Kocasının silahsız gezmediğini bilen Elif Aydın, silah olup olmadığını sordu. Koca, kendisinden şüphelen Elif Aydın'a, güven sağlamak amacıyla silahından çıkardığı içinde 4 mermi bulunan şarjörü verdi. Daha sonra eşini taksiye bindirdi. Sürücü Murat T., aracını hareket ettirdi. Genç kadının, 'Neden beni zorla buraya getirdin, nereye gidiyoruz?' diye sorması üzerine koca, taksiciye 'Yunuseli'ne gidiyoruz' dedi. Kadın da 'Ağabey Beşevler Karakolu'na gidelim' dedi. Koca, belindeki tabancayı çıkarıp, doğrulttu. Kadın bir fırsatını bulup çantasından çıkardığı biber gazını sıktı. Eşinin silahı ateşlemesi sonucu yaralanan kadın, trafikte yavaşlayan taksiden aşağıya kendini attı. Taksi sürücüsü Murat T. durmayarak yoluna devam etti" denildi.
İddianamede sanık ifadelerine de yer verildi. Tutuksuz yargılanacak olan taksici Murat T. ifadesinde, "Taksi durağında bulunduğum sırada Hüseyin Ömer Aydın sabit telefondan arayarak taksi istedi. Buluşarak, Çalı'ya gittik. Fabrikaya girdi. Konuşarak taksiye bindiler. Maktule, 'Neden beni zorla getirdin, nereye gidiyoruz?' dedi. Bana da, 'Ağabey, Beşevler Karakolu'na gidelim' dedi. Hüseyin Ömer Aydın ise, 'Sen benim karım değil misin, istediğim gibi seni alırım' diyerek, 'Hayır, Yunuseli'ye gideceğiz' dedi. Maktule, Çalı kavşağına yaklaştığımda biber gazını Hüseyin'e sıktı. Önüme baktığım sırada, kapı açıldı ve maktul inmeye çalıştı. Bir el silah sesi duydum. Hüseyin, kapıyı kapatıp devam etmemi ve kendisini aldığım yere bırakmamı söyledi. Elinde silah olabileceğini düşünerek, korkumdan panik butonuna basmadım. Bıraktığım yerde, dükkandan çıkan bir kişi 140 lira olan taksi parasını verdi. Polise olayı anlatmadan, kendileri gelip beni taksi durağından aldı" şeklinde konuştu.
Eşi ile aralarında 3 aydan beri ailevi sebeplerden dolayı sorunlar yaşadıklarını anlatan Hüseyin Ömer Aydın ise ifadesinde şunları söyledi:
"Eşim evimi terk ederek babasının yanına döndü. Şikâyeti yüzünden 45 gün cezaevinde yattım. Uzaklaştırma süresi bittikten sonra, aile düzenini yeniden kurmak için lastikçi babamın dükkanında çalışmaya başladım. Eşimle son kez konuşup bir araya gelmek istediğimi söylemek için tuttuğum taksi ile çalıştığı fabrikaya gittim. Taksiye birlikte binmeden önce kendisine zarar verebileceğimi düşünerek, tabanca olup olmadığını sordu. Ona tabancanın şarjörünü çıkarıp verdim. Taksiye bindiğimizde tabancayı ortamıza koydum. Bu sırada 'ablam' yazan bir numaradan arandı. Biber gazını çıkarıp yüzüme sıktı. Tabancayı almaya çalıştı. Şarjör onda olduğu için bana zarar verebileceğini düşünerek, ani harekette bulunduğum sırada silah ateş aldı. Eşim arabadan ineceğim dediği için vurulduğunu bilmiyordum. Taksiciye beni aldığı yere bırakmasını istedim. Taksi parasını babam verdi
İddianamede, koca Hüseyin Ömer Aydın hakkında 'iştirak halinde cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden mahrum kılma' ve 'iştirak halinde tasarlayarak eşini öldürmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Tutuksuz sanık taksi şoförü Murat T. hakkında da, Hüseyin Ömer Aydın'ın 'eşe karşı tasarlayarak işlediği fiile aracını tahsis etmesi ve aracı müşteki için durdurmaması' sebebiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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