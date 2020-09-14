Fuhuş pazarlığıyla otel odasında tuzağa düşürüp, gasbettiler

Kazım BULUT/GEMLİK,(Bursa),(DHA)BURSA´nın Gemlik ilçesinde, fuhuş için buluştukları 2 kadınla aynı odaya çıkan 2 arkadaş, silahlı 3 kişi tarafından gasbedildi. Gaspçılar ile suç ortakları kadınlar, yakalanarak gözaltına alındı.
Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi´nde bu sabah yaşanan olayda, O.A. ve O.S., fuhuş için Burcu Y. ve Kader Y. ile bir otelde buluştu. 2 erkek, kadınlarla bir odaya çıktı. Ancak kısa süre sonra odaya elleri silahlı Umut Y.A., Cüneyt T. ve Kemal S. girdi. O.A. ve O.S.'nin değerli eşyaları ile paralarını gasbeden 3 şüpheli, kadınlarla birlikte kaçtı.
İhbar üzerine araştırma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2'si kadın 5 şüpheliyi, kaçtıkları otomobilde yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada gasbedilen eşyalar ve para ile uyuşturucu madde ve 3 tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT
2020-09-14 13:49:49
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