Bursa'da 5 DEAŞ şüphelisi adliyede (2)

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4 TUTUKLAMA

Bursa ve Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin savcılık sorgusu bitti. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4´ü tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Derya EVREN/BURSA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2020-09-14 14:59:20



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