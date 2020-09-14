Fenalaşan yolcuyu halk otobüsüyle hastaneye ulaştırdı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) BURSA'da özel halk otobüsünde fenalaşan kadın, otobüs sürücüsü tarafından hastaneye götürüldü.
İnegöl ilçesinde, Necdet Demir yönetimindeki 16 M 0628 plakalı özel halk otobüsüne binen Melek Mercan aniden fenalaştı. Yolcunun fenalaştığını gören Demir, otobüsün güzergahını İnegöl Devlet Hastanesi'ne çevirdi. Halk otobüsüyle hastanenin acil servisine götürülen Melek Mercan, tedavi altına alındı. Mercan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-09-14 15:34:10
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