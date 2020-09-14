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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alternatif turizmin yeni rotası İsabey

İHA

Yıldırım Belediyesi, Cumalıkızık, Zeyniler gibi önemli turizm güzergâhlarına sahip olan ilçeye önemli bir zenginlik kazandırıyor. İsabey'in alternatif turizm rotalarından birisi olmasını sağlayacak 19. asırdan kalma konak kültür merkezi olarak hizmete açıldı.

Alternatif turizmin yeni rotası İsabey

Yıldırım Belediyesi, Cumalıkızık, Zeyniler gibi önemli turizm güzergâhlarına sahip olan ilçeye önemli bir zenginlik kazandırıyor. İsabey’in alternatif turizm rotalarından birisi olmasını sağlayacak 19. asırdan kalma konak kültür merkezi olarak hizmete açıldı.
Yıldırım Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla aslı korunarak ilçeye kazandırılan İsabey Konağı, kültür merkezi olarak hizmete açıldı. Açılışı töreni, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili, Önceki Dönem Başbakan Yardımcısı, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, İlçe Müftüsü İbrahim Halil Demir, AK Parti İl ve İlçe yöneticileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve mahalle sakinlerinin iştirâkiyle gerçekleştirildi. İsabey Mahallesi’ne değer katacak projelerden biri olan İsabey Kültür Merkezi, 370 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 554 metrekarelik bir alana sahip. İçerisinde muhtarlık binası, çocuk kütüphanesi, seminer salonu, butik sınıfı ve bahçesi ile haftanın 7 günü açık olacak mekân, çocukların, gençlerin, annelerin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlayacak.
İsabey Kültür Merkezi’nin İsabey Cephe Sağlıklaştırma Projesi’nin ilk meyvesi olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizler büyük bir milletiz ve büyük bir medeniyetin çocuklarıyız. Bizi tarihte güçlü bir medeniyet kılan şey ortaya koyduğumuz ilmi, mimari, askerî ve estetik birikim olmuştur. İnsanı önemseyen, çevreyle barışık, ait olduğu dünya görüşünden taviz vermeyen kadrolar ile asırlarca yeryüzüne adalet ve merhamet dağıtmış bir milletiz. İşte Yıldırım ilçemiz bunun en güzel örneklerini kendinde toplamış kadim bir şehirdir. Bugün açılışını yapmakta olduğumuz İsabey Kültür Merkezi’nin arka planında derin bir bakış, güçlü bir irade ve üst seviye estetik bir zevki görmemek mümkün değildir. İnşallah bu nadide yapının içerisinden milletimize hizmet edecek nice güzel yavrularımız istifade edecekler” diye konuştu.
İsabey Kültür Merkezi’nin açılışı ile tarihi ihya etmenin ve geleceğe taşıma iddiasının ispatını yaptıklarını dile getiren Başkan Oktay Yılmaz, “Tarihî kaynaklarda en az 500 yıllık bir geçmişi olan, ‘Ese Bey’ veya ‘Esen Bey’ olarak da anılan kadim bir yapı ile karşı karşıyayız. Bu tarihe karşı borcumuz, onu muhafaza etmek o kutlu tarihin şanına uygun nesiller yetiştirmektir. İşte bu minvalde çocuk kütüphanesi, seminer salonu, butik sınıfı ve bahçesi ile tam bir eğitim mekanı olan bu yapı, İsabey’li çocukların, gençlerin, annelerin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlayacak” dedi.
İsabey Mahallesi’nin tarihî zenginliğine uygun bir kimlik çalışması da yaptıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, “Burada tabiri câizse ikinci bir Cumalıkızık oluşturma vizyonu ile meseleye geniş bir perspektiften bakıyoruz. Âdetâ bir marka üretiyor ve katma değer oluşturuyoruz.İ sabey mahallemiz adeta küçük bir Türkiye mozaiği. Ülkemizin doğusundan batısına kadar birçok ilimizden Yıldırım’a gelen hemşehrilerimiz huzur ve barış içinde bu sokaklarda yaşıyor, ekmeğini kazanıyor, evleniyor, çocuk büyütüyor. Kentsel dönüşüm, çarpık yapılaşma, imar planları, eğitim, sağlık, güvenlik, ulaşım ve istihdam gibi başlıklar Yıldırım’ın önceliği ancak sosyal belediyeciliği de ihmal etmemek gerek. İşte biz de bu anlayış ile tüm hemşehrilerimize dokunacak hizmetleri bir bir hayata geçiriyoruz. Bu hizmetleri yaparken geçmişimizden aldığımız ilham ve güç ile geleceğe bakıyoruz. Mahallemize hizmetlerimiz bununla sınırlı değil tabiî ki. Cephe Sağlıklaştırma projesi çerçevesinde İsabey Caddesi üzerinde bulunan, 27’si tescilli sivil mimari örneği olmak üzere toplam 85 adet binanın cepheleri geleneksel bursa sivil mimarisine uygun olacak yenilecek. Osmanlı’nın köy mimarisini tekrar canlandıracağız. Ayrıca İsabey Camii'ni de aslına uygun olarak restore edeceğiz. Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’ndan bütün onayları alındı, çok yakında çalışmalar başlayacak” ifadelerini kullandı.
İsabey’de uygulanacak projenin kendisini çok heyecanlandırdığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Yıldırım Belediyesi’nin burada uygulamaya koyduğu destinasyon sadece İsabey’in değil Yıldırım’ı, Bursa’nın değeri hâline getirecek. Bir taraftan kültürümüz ayağa kalkarken, diğer taratanda ilçemizin şehrimizin ekonomisi, canlanacak. Bursa’nın gelişimini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek ve şehrin kimliğini ortaya çıkarmak adına bir taraftan yıkıyor diğer taraftan yapıyoruz. Şehirlerin de insan gibi bir dili, bir ömrü, bir kimliği var. Zamanla şehirler de insan gibi yaşlanıyor. Biz bu değişimi sağlıklı olması için Yıldırım’ı dönüştürüyoruz, Bursa’yı dönüştürüyoruz. İlk günkü aşkla, aynı heyecanla el birliğiyle Yıldırım için Bursa için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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