İTSO’dan devlet destekleri semineri

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, webinar eğitimleri çerçevesinde “Hibeler, Teşvikler ve Devlet Destekleri Eğitimi” programı gerçekleştirdi.

Pandemi tedbirleri kapsamında eğitim ve seminerlerin online ortama taşınmasıyla birlikte yeni eğitim programına geçen İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, “Hibeler, Teşvikler ve Devlet Destekleri Eğitimi” düzenledi. İTSO İş Geliştirme Müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleştirilen online seminere 40’ın üzerinde dinleyici iştirâk etti. İnteraktif olarak gerçekleştirilen eğitimde “Proje ve projelerin ortak özellikleri”, “Projelerin başarısızlık nedenleri nedir?”, “Kobiler ve mikro işletmeler için sağlanan devlet desteklerinin avantajları nelerdir?”, “İş fikrime en uygun finansman kaynağı hangisidir?”, “KOSGEB Destekleri”, “Kalkınma Ajansı Destekleri”, “Ticaret Bakanlığı Destekleri”, “TÜBİTAK Destekleri”, “Uluslararası Hibe Programları”, “Büyükelçilik Programları”, “HORIZON 2020 ve EIC Accelerator Pilot, Avrupa İşletmeler Ağı (EEN)” gibi konu başlıkları ele alındı.

Seminerle ilgili konuşan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Bütün dünya olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Koronavirüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde eğitim ve bilgilendirme programlarımızı online ortama taşıyarak sürdürüyoruz. Odamız uzmanlarının sunumuyla gerçekleştirdiğimiz eğitimimizde uzmanlar önemli bilgiler verdi. Programa gösterilen ilgiden dolayı çok memnunuz. Üyelerimizin ve girişimcilerimizin bilgilenmelerine ve gelişimlerine katkı sağlamak bizim için önemli bir konu başlığıdır. Bu kapsamda, planladığımız eğitim ve bilgilendirme seminerlerimizi pandemi sürecinde online ortamdan gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Uğurdağ ayrıca, 151617 Eylül 2020 tarihlerinde 15.0017.30 saatleri arasında ZOOM programı üzerinden online ortamda sertifikalı olarak gerçekleştirilecek olan “Uygulamalı Proje Döngüsü Yönetimi (Project Cycle ManagementPCM)”eğitimine tüm üyeleri ve girişimcileri davet etti.

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