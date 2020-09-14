Osmangazi’de su kesintisi

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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Soğanlı Mahallesi Nilüfer Caddesi, Hacı Bayram Caddesi ile arasında kalan sokaklar ve civarında 15.09.2020 tarihinde 10.00 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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