Karacabey Belediyespor'dan 4 imza birden

TFF 2. Lig’de mücadele eden Karacabey Belediyespor, İstanbulspor’dan Berk Ali Nizam, Çatalcaspor’dan Temel Taşkın, Bursaspor’dan İbrahim Turan ve Gölcükspor’dan kaleci Hüseyin Arslan’ı kadrosuna kattı.

Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, Berk Ali Nizam, Temel Taşkın, İbrahim Turan ve Hüseyin Arslan ile 1’er yıllık anlaşma sağladıklarını söyledi.

Karacabey Belediye Başkanı İsmail Ülker yaptığı açıklamada, ” Bugün eksik olarak gördüğümüz mevkilere transfer yaptık. Yapılan transferler her iki taraf için de hayırlı olsun.” dedi.

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