Bursa'nın 3 ilçesinde su kesintisi Nilüfer, Mudanya ve Karacabey'de su kesintisi olacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü 3 ilçede su kesintisi yapılacağını açıkladı.

İçmesuyu Daire Başkanlığı bünyesinde; Nilüfer İlçesi Uludağ Üniversitesi Kampüs alanında yapılan öğrenci yurtlarının su ihtiyacını karşılamak, Nilüfer İlçesi Ürünlü Mahallesinde son dönemlerde yaşanan kuraklıkla meydana gelen içme suyu sıkıntısını giderebilmek için açılmış olan derin kuyuların bağlantılarının yapılabilmesi ve Nilüfer İlçesi Kayapa Hasanağa Mahallelerinde imara açılmış bölgedeki yapılaşmanın içme suyu ihtiyacının giderilebilmesi için İzmir Yolu kıyısında mevcut olan 1200 çelik hatta bağlantı çalışmaları yapılacak.

Yapılacak çalışmalar esnasında; Nilüfer İlçesinde; 23 Nisan, Ertuğrul, Altınşehir, Alaattinbey, Ürünlü, 19 Mayıs, Yüzüncüyıl (Uğur MUMCU BLV ile İzmir Yolu arası), Görükle, Dumlupınar, Kurtuluş, Balkan, Kızılcıklı, Hasanağa, Kayapa, 30 Ağustos Zafer, Akçalar, Fadıllı, Başköy, İrfaniye, Gökçe, Büyükbalıklı, Konaklı, Çaylı, Badırga, Çatalağıl, Karacaoba, Kütükevler Mevkii, Sülüklü Mevkii, Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü, Kent Hali, Başköy Dökümcüler Sitesi, Kayapa OSB, HOSAB, Görükle Sanayi Bölgesi, Nilüfer Ticaret Merkezi, Altınşehir Hipodromu, Dörtçelik Çocuk Hastanesi, Görükle Kurtuluş Mahallesinde RuhSinir Hastalıkları Hastanesinde; Mudanya İlçesinde Orhaniye, Çekirce, Balabancık, Hançerli mahalleleri ve Karacabey İlçesinde İkizce, Orhaniye, Hürriyet, Taşpınar Mahalleleri'nde 17 Eylül 2020 tarihinde, 00.30 23:50 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

Buski yetkilileri vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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