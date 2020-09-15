Nilüfer'e çiftçi evi

Nilüfer Belediyesi, çiftçilere yönelik çeşitli eğitim çalışmalarının yapılacağı ilk çiftçi evini Akçalar’da oluşturdu.

Nilüfer’in tarımsal üretim alanındaki potansiyelini değerlendirmek ve hem kırsalda çiftçiyi toprakla barıştırıp üretime teşvik etmek, hem de kent insanında tarım konusunda farkındalık yaşatmak amacıyla çok yönlü çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi, kente bu alandaki çalışmaların merkezi olacak bir çiftçi evi kazandırdı.

Akçalar hizmet binasını yeniden düzenleyerek çiftçi evine dönüştüren Nilüfer Belediyesi, bu mekanda çiftçilere ve özellikle de kırsaldaki kadınlara ve kadın derneklerine yönelik eğitim çalışmaları organize etmeye başladı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Kırsal Alan Bürosu’nu da bu binaya taşıyan Nilüfer Belediyesi, Nilüferli çiftçilerin buluşma mekânı olacak çiftçi evinde kırsal alana yönelik projeler geliştirerek, ürün çeşitliliği ve verimin arttırılmasına yönelik çalışmalar yürütecek.

Belediyenin kırsal ile temas noktası niteliğindeki çiftçi evinde tarımsal faaliyet sezonlarının ihtiyaçlarına göre seminer, video gösterimi ve üreticileri ihtiyaç duyulan alanlarda bilgilendirmek üzere çeşitli eğitim çalışmaları yapılacak. Çiftçi evinin Nilüferli çiftçiler için tarımla ilgili her konuda başvurup danışabilecekleri bir merkez olacağını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, çiftçilerin yanı sıra bu mekanda ayrıca köy kadınlarına yönelik hijyen, ev ekonomisi, el sanatları, hediyelik eşya gibi ihtiyaç duyulan alanlarda eğitimler verileceğini söyledi.

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