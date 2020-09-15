Karacabey Belediyespor'dan 4 imza birden

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) - Misli.com 2. Lig´de mücadele eden Karacabey Belediyespor, İstanbulspor´dan Berk Ali Nizam, Çatalcaspor´dan Temel Taşkın, Bursaspor´dan İbrahim Turan ve Gölcükspor´dan kaleci Hüseyin Arslan´ı kadrosuna kattı.
Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, Berk Ali Nizam, Temel Taşkın, İbrahim Turan ve Hüseyin Arslan ile 1´er yıllık anlaşma sağladıklarını söyledi. Karacabey Belediye Başkanı İsmail Ülker yaptığı açıklamada, "Bugün eksik olarak gördüğümüz mevkilere transfer yaptık. Yapılan transferler her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN
2020-09-15 10:44:06
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