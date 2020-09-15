Heyelan bölgesinde tehlikeli anlar Heyelan anı kamerada Arkadaşlarının ölüm haberini alıp olay yerine koşanlar gözyaşlarını tutamadı

Bursa’da sabaha karşı bir kişinin ölümüne sebep olan bölgede yeniden heyelan meydana geldi. Heyelan anı kameralara yansıdı. 73 yaşındaki Süleyman Sarı'nın arkadaşları acı haberi alıp olay yerine geldiklerinde gözyaşlarına boğuldu. Yaşanan ikinci heyelan sebebiyle Bursa Keles Bursa Orhaneli karayolu yeniden çift taraflı trafiğe kapatıldı.

Bursa’da Doğancı Barajı yakınlarında dağdan gelen kaya ve ağaç parçaları heyelana yol açtı. İş makinelerini bekleyen gece bekçisi aracının içinde göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Gece bekçisinin aracıyla birlikte 2 iş makinesi de kullanılmaz hale gelirken, kapanan Orhaneli Keles yolu tek taraflı trafiğe açılmıştı

Ancak yol açma ve temizleme çalışması esnasında saat 10.00 sıralarında yeniden bir heyelan meydana geldi. Panik anları kameraya yansıdı.

Hayatını kaybeden gece bekçisi Süleyman Sarı’nın 65 yıllık arkadaşı Mustafa Şenol olay yerine geldiğinde gözyaşlarını tutamadı. Şenol, "Dün gece beraberdik. Beraber asmadan üzüm yedik, yemek yedik. Bir tek evlerimize uyumaya giderken ayrılırdık, onun dışında hep beraberdik. Akşam telefon geldi bu iş çıktı. Sabah telefon ettiler, öldüğünü öğrendim. Dünyam başıma yıkıldı. Çok yardımsever, hayırseverdi. Kimseye bir kötülüğü olmadı” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan heyelan bölgesinde devam eden yol açma çalışması yeniden heyelan olması üzerine yarım bırakıldı. Kayaların üzerindeki iş makinası toprak kayması yaşanınca son anda aşağıya indi. O anlar kameralara yansırken ekipler büyük bir tehlike yaşadı. Toprak kayması üzerine Bursa Orhaneli Bursa Keles yolu çift yönlü yeniden trafiğe kapandı. Bölgeye büyük taş kırma makinelerinin gelmesi bekleniyor.

İstinat duvarının tamamlanmasına 20 metrelik alan kalmıştı

2 yıl önce yaşanan sel felaketinin ardından bölgede istinat duvarı yapım çalışması başlamıştı. Duvar inşaatı Orhaneli ve Bursa istikametlerinden çift yönlü olarak yapılıyordu. Heyelan; duvarın tamamlanma noktası olan 50 metrelik boşlukta yaşandı.

Bursa Valiliği de olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında, “15.09.2020 günü saat 05.40 sıralarında OrhaneliKeles karayolu 12. kilometrede kaya parçalarının yola düşmesi sonucu heyelan meydana gelmiş olup, heyelan nedeniyle kaya parçalarının özel bir firmaya ait (2 eksavatör) ve (1) adet aracın üzerine düşmesi sonucu, araç içerisinde bekçi olarak çalışan Süleyman Sarı isimli işçi vefat etmiştir. Olaya; (2) J.Asyş.Timi, (2) J.Trf.Timi, (2) JAK Timi, (1) J.Oyit Timi, (2) AFAD Timi, (2) Ambulans ve (2) İtfaiye olmak üzere (43) personel ile olaya müdahale edilmiştir. Meydana gelen toprak kayması temizleme çalışmaları devam etmekte olup, yol çalışmalardan sonra trafiğe açılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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