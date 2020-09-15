Bursa'da heyelan; otomobilinin üzerine kaya düşen bekçi öldü(2)



GECE BEKÇİLİĞİNE 1 AY ÖNCE BAŞLAMIŞ

Bursa´da, karayolu kenarına istinat duvarı yapımı sırasında meydana gelen heyelanda, iş makinelerinin bulunduğu alanda görevliyken içinde bulunduğu otomobilin üzerine kaya parçalarının düşmesiyle hayatını kaybeden Süleyman Sarı´nın (70), gece bekçiliğine 1 ay önce başladığı ve 4 çocuk babası olduğu ortaya çıktı. Sarı'nın ölmeden önce son görüştüğü arkadaşı Mustafa Şenol (78) yaptığı açıklamada, "Emekli arkadaş, normalde aşağı tarafta konteynerde nöbet tutuyordu. İş makinelerinin başına aküleri çalınmasın diye geçici olarak geçti. Akşam beraber yemek yedik, kahve içtik. Akşam saat 8´de işbaşı yapacaktı, uğurladım. Sabah birisi aradı, 'Senin arkadaşın ölmüş, haberin var mı?' dedi. İnanamadım, 'heyelan olmuş' dediler, 'o zaman doğrudur' dedim. 2 oğlu 2 kızı, torunları var, kendisi eşinden boşandı, şantiyede yatıp kalkıyordu. Gece nöbet tutmaya yeni başlamıştı, yaklaşık 1 aydır. Bu bölgede daha önce ufak toprak kaymaları oldu ama yol bile kapanmadı, biraz yağmur yağdı bu onun sonucu" dedi.

Semih ŞAHİN-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-İsmail Hakkı EYMEN

2020-09-15 11:22:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.