Bursa'da heyelan; otomobilinin üzerine kaya düşen bekçi öldü(2)

GECE BEKÇİLİĞİNE 1 AY ÖNCE BAŞLAMIŞ
Bursa´da, karayolu kenarına istinat duvarı yapımı sırasında meydana gelen heyelanda, iş makinelerinin bulunduğu alanda görevliyken içinde bulunduğu otomobilin üzerine kaya parçalarının düşmesiyle hayatını kaybeden Süleyman Sarı´nın (70), gece bekçiliğine 1 ay önce başladığı ve 4 çocuk babası olduğu ortaya çıktı. Sarı'nın ölmeden önce son görüştüğü arkadaşı Mustafa Şenol (78) yaptığı açıklamada, "Emekli arkadaş, normalde aşağı tarafta konteynerde nöbet tutuyordu. İş makinelerinin başına aküleri çalınmasın diye geçici olarak geçti. Akşam beraber yemek yedik, kahve içtik. Akşam saat 8´de işbaşı yapacaktı, uğurladım. Sabah birisi aradı, 'Senin arkadaşın ölmüş, haberin var mı?' dedi. İnanamadım, 'heyelan olmuş' dediler, 'o zaman doğrudur' dedim. 2 oğlu 2 kızı, torunları var, kendisi eşinden boşandı, şantiyede yatıp kalkıyordu. Gece nöbet tutmaya yeni başlamıştı, yaklaşık 1 aydır. Bu bölgede daha önce ufak toprak kaymaları oldu ama yol bile kapanmadı, biraz yağmur yağdı bu onun sonucu" dedi.
Semih ŞAHİN-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-İsmail Hakkı EYMEN
2020-09-15 11:22:01
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazalar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.