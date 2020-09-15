Cilt sağlığı için 12 basit öneri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cilt sağlığı için 12 basit öneri

İHA

Cilt sağlığı için 12 basit öneri

Cilt, vücudun en büyük organı ve vücudu tüm dış faktörlerden koruyan bir bariyer olduğunu ifade eden Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır cildin aynı zamanda vücudun da aynası olduğunu söyledi.
İç organların sağlığı, problemleri, bunların dışarı yansıması, önceden verdiği ipuçları çoğu zaman ciltte kendini ele verdiğini belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, bu sebeple cildimizi iyi tanımak, takip etmek, vücudun içerisinden gelen sinyalleri iyi değerlendirmek ve ayrıca bu önemli bariyerin de sağlığına çok dikkat etmek gerektiğini söyledi. Küçükçakır, sağlıklı ve parlak bir cilt için 12 önerisini şöyle sıraladı:
"Günde 810 bardak su cilt kuruluğunu önlüyor. Su sayesinde hücrelerimiz yenilenir ve onarılır. Klasik D veya D2 vitamininin yanında özellikle D3 vitamini cilt dengesini ve sağlığını korumak için en önemli desteklerden biridir. Yaş aldıkça üretimi azalan bu cilt dostu vitamin için bakım ve beslenme rutininizi revize edin. Cildi genç tutmak ve elbette cilt kanserinden korunmak isteyenlerin yapması gereken tek şey yazkış demeden en az 30 koruma faktörlü bir koruyucu kullanmak gerekir. Temizleme rutini, en önemli adımdır. Düzenli olarak, her günün sonunda mutlaka cildinizi derinlemesine temizlemelisiniz. Pamuklu giysileri tercih edilmeli. Cilt sağlığı için cildimize ne sürdüğümüzün yanı sıra ne giydiğimiz de önemli. Cildin terlemesine ve kuruluğun artmasına yol açan naylon, sentetik ile yünlü kıyafetler yerine, cildin nemini tutmasına yardımcı olan yumuşak pamuklu kıyafetler tercih etmenizde yarar var. Oluşacak şüpheli benlere karşı vücudunuzu incelemeyi ihmal etmeyin. Ayda bir kez boy aynası yardımı ile vücuttaki benlerin boyutunda ani bir artış, asimetrik düzensiz bir şekil alması, renk düzensizlikleri ve farklılıkları gibi durumları kontrol edin. Yıllık sağlık kontrolü için dermatoloğunuza görünün. Sigara içmeyin ve sigara içilen ortamlardan uzak durun. Hayvansal proteinler vücutta daha çok inflamasyona ve dolayısıyla erken yaşlanmaya sebep olur. Hayvansal proteinler yerine diyetinize sebze ve meyve ekleyerek daha alkali bir beslenme modeli deneyin. Stres hem bedeniniz hem de cildiniz için olumsuz bir dış etken. Stres ve anksiyete vücutta kortisol hormonunun salgılanmasına sebep olarak, kolajen dokunun hızla azalmasına ve bu nedenle cildin esnekliğini yitirmesine sebep olur. Vücudunuzu beslerken, cildinizi de beslemelisiniz. Mutlaka kendi cildinize uygun bakım ürünleri kullanmalısınız. Cilt bakım ürünü alırken, nemlendirici krem içeriğini mutlaka okumalı ve doğal ürünler seçmelisiniz. Uyku, cildinizin yenilenmesi için oldukça önemli bir aşama ve aslında yaşlanmanın ana etkenlerinden biri sayılır. Her gün en az 78 saat uyumalısınız. Uyku süresi arttıkça, onarım süresi de artar."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yıldırım’da huzur denetimi
YEREL HABERLER Yıldırım’da huzur denetimi
Erikli’nin kazananı belli oldu
YEREL HABERLER Erikli’nin kazananı belli oldu
Büyükorhan'ın yeni kaymakamı göreve başladı
YEREL HABERLER Büyükorhan'ın yeni kaymakamı göreve başladı
Bursa’nın ‘Tarih Adası’ Tophane’den şekillenmeye başladı
YEREL HABERLER Bursa’nın ‘Tarih Adası’ Tophane’den şekillenmeye ...
Lüks araçlı dilencilere mıntıka temizliği yaptırıldı
YEREL HABERLER Lüks araçlı dilencilere mıntıka temizliği yaptırıldı
Bursaspor'da deneyim sorunu
YEREL HABERLER Bursaspor'da deneyim sorunu
Bursa'da heyelan; otomobilinin üzerine kaya düşen bekçi öldü(2)
YEREL HABERLER Bursa'da heyelan; otomobilinin üzerine kaya düşen ...
Heyelan bölgesinde tehlikeli anlar Heyelan anı kamerada Arkadaşlarının ölüm haberini alıp olay yerine koşanlar gözyaşlarını tutamadı
YEREL HABERLER Heyelan bölgesinde tehlikeli anlar Heyelan anı ...
Karacabey Belediyespor'dan 4 imza birden
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor'dan 4 imza birden
Aynı gece 2 iş yerini soyan kameradaki şüpheliler tutuklandı
YEREL HABERLER Aynı gece 2 iş yerini soyan kameradaki şüpheliler ...
Kavgada sosyal mesafe ve maske kuralı unuttuldu Sözlü tartışmada tekmeler yumruklar havada uçuştu
YEREL HABERLER Kavgada sosyal mesafe ve maske kuralı unuttuldu Sözlü ...
Bursa'da dördüz bebek sevinci
YEREL HABERLER Bursa'da dördüz bebek sevinci
Nilüfer'e çiftçi evi
YEREL HABERLER Nilüfer'e çiftçi evi
Bursa'da heyelan; otomobilinin üzerine kaya düşen bekçi öldü /Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bursa'da heyelan; otomobilinin üzerine kaya düşen ...
Hatalı basım 50 lirayı, 75 bin liraya satışa çıkardı
YEREL HABERLER Hatalı basım 50 lirayı, 75 bin liraya satışa çıkardı
Bursa'da heyelan; otomobilinin üzerine kaya düşen bekçi öldü /Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bursa'da heyelan; otomobilinin üzerine kaya düşen ...
Altınlarını çaldığı kuyumcudan şikayetçi olmamasını isteyen zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Altınlarını çaldığı kuyumcudan şikayetçi olmamasını ...
(Özel) Bursa’da 4 yavru kurt anne sütünden kesilerek beslenmeye başladı
YEREL HABERLER (Özel) Bursa’da 4 yavru kurt anne sütünden kesilerek ...
Bursa'da heyelan; otomobilinin üzerine kaya düşen bekçi öldü /Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bursa'da heyelan; otomobilinin üzerine kaya düşen ...
Bursa'nın 3 ilçesinde su kesintisi Nilüfer, Mudanya ve Karacabey'de su kesintisi olacak
YEREL HABERLER Bursa'nın 3 ilçesinde su kesintisi Nilüfer, Mudanya ...
Bursa'da heyelan; otomobilinin üzerine kaya düşen bekçi öldü
YEREL HABERLER Bursa'da heyelan; otomobilinin üzerine kaya düşen ...
Emniyet Müdürü anında müdahale etti Sokağa maskesiz çıkanlar yandı
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü anında müdahale etti Sokağa maskesiz ...
Bu kumaş korona virüsü öldürüyor Korona virüs aşısı yapan laboratuvarda test edildi Korona virüsü öldüren kumaş her alanda kullanılabiliyor
YEREL HABERLER Bu kumaş korona virüsü öldürüyor Korona virüs aşısı ...
19 yaşındaki kayıp kızdan gözüyaşlı annesine "yetiş" çağrısı "Anne yetiş" dedikten sonra telefonu kapanan kızını göz yaşları içinde her yerde arıyor Bir haftadır haber alamadığı kızının hayatından endişe ediyor
YEREL HABERLER 19 yaşındaki kayıp kızdan gözüyaşlı annesine "yetiş" ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X