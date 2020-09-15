Bursa'da heyelan; otomobilinin üzerine kaya düşen bekçi öldü (3)

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BABASININ KİMLİĞİNİ ARADI

Bursa´da, karayolu kenarına istinat duvarı yapımı sırasında meydana gelen heyelanda, içinde bulunduğu otomobilin yuvarlanan kaya parçalarının altında kalmasıyla hayatını kaybeden Süleyman Sarı'nın (70) cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Sarı'nın üzerinden kimlik çıkmaması nedeniyle otopsi işlemleri başlatılamadı.

Süleyman Sarı'nın oğlu Oktay Sarı (32), babasının kimliğini aramak için heyelan bölgesine geldi. Hurdaya dönen otomobilde kimlik arayan Sarı´ya yakınları yardım etti ancak belgeye ulaşılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-İsmail Hakkı SEYMEN

2020-09-15 12:42:27



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