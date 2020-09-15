Gemlikli Nakliyecilerden tekelleşme isyanı

Gemlik Nakliyeciler Derneği üyeleri son dönemde bölgeye dışarından gelen bazı firma veya firmaların çeşitli fiyat politikalarıyla Gemlik nakliyecisini bitirme veya taşeronlaştırma politikası güttüğünü öne sürdüler.

Gemlik Nakliyeciler Derneği'nde Başkan Ercüment Talay'ın ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısına Ak Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir, CHP ilçe başkanı Cemil Acar, MHP ilçe başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, İyi Parti ilçe başkanı Ertuğrul Yavuz ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Açıklamayı 145 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Kardoruk yaptı.

Kardoruk açıklamasında, "Bölge nakliyecileri olarak bu sıkıntılarımıza sebep olan ilgililerle her türlü süreci denedik. En alt düzeyden en üst düzeye kadar bizlere bu sıkıntıları yaşatan ilgililerle görüşmeler yaptık. Bu sürece Bursa Milletvekilimiz Zafer Işık, Gemlik Belediye Başkanımız Mehmet Uğur Sertaslan ve Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Paşa Ağdemir şahit oldular. Bu toplantıların bazılarına bizzat katıldılar . Ancak maalesef konuyla ilgili en ufak bir ilerleme sağlayamadık. Hatta sıkıntılarımız her geçen gün artarak devam etti" dedi.

Gemlik'in Türkiye’nin en önemli ihracat ve ithalat kapılarından biri olduğunu hatırlatan Kardoruk sözlerini şöyle sürdürdü: "2019 yılı itibariyle Gemlik limanlarından yapılan ihracat rakamı 11 milyar 269 milyon dolardır. İthalat rakamı 6 milyar 785 milyon dolardır. 2020 itibariyle şu ana kadarki ihracat 4 milyar 375 milyon dolar, ithalat rakamı ise 3 milyar 054 milyon dolara ulaşmıştır. Bizler bu ticaretin gerçekleşmesindeki tedarik zincirinin önemli bir halkasıyız. Gemlik Nakliyeciler Birliği olarak bölgemizde yaklaşık 1000 çekici tır ekipman ve makinaları ile 1400 çalışan kadrosu ile birlikte 5 bin kişi için ekmek kapısıyız. Tüm dünyanın ülkemizin de yaşadığı pandemi döneminde nakliye sektörünün önemi bir daha anlaşılmıştır. Şüphesiz sağlık sektörünü en üste yerleştireceğimiz fedakârlıklar arasında bizler de aralıksız hizmet vermeye devam ettik. Sektördeki birçok birim evlerinden hizmet vermeye devam ederken biz hep sahada ve yollardaydık. Bölgemizde faaliyet gösteren ve finansal olarak küresel bir güç olan aynı zamanda bu gücünü kullanarak haksız rekabet şartlarında bizleri ticaretimizi yapamaz hale getiren firmalara uyarı yapıyoruz"

Küresel imkanlarını kullanan firmaların istedikleri gibi piyasa şartlarını oluşturup küçük orta boy esnafı iş yapamaz hale getirdiğini kaydeden Kooperatif Başkanı İsmail Kardoruk, "Şirketlerini ve yan iştiraklerini gemilerini limanlarını konteynerlerini maddi güçlerini kullanarak tüm işleri kendi bünyelerinde toplayıp tek güç olma ve bizleri de sadece onlara hizmet veren taşeronlar haline getirmek istemektedirler. Bizlerin buna müsaade etmesi asla mümkün değildir. Buradan bu güçleri uyarırken bundan sonraki atacağımız adımlarla ilgili Devlet büyüklerimizi ve bölge insanımızı yanımızda görmek en büyük arzumuzdur. Ayrıca şu anda hizmet verdiğimiz firmaların da bizleri anlayışla karşılayacağını ümit ederek onları da bu haklı olduğumuzu düşündüğümüz konuda yanımızda görmek isteriz" diye konuştu.

8 aydır nakliye sektöründe Gemlik'te sıkıntı yaşandığı, Bursa milletvekilleri ve Gemlik protokolünün üst düzeyde Gemlikli nakliyeci esnafının yanında yer aldığı ifade edildi.

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