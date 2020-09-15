Mustafa Er: Takımdan olumlu sinyaller aldık



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Adana Demirspor yenilgisine karşın takımın olumlu sinyaller verdiğini dile getirdi. Er, santrfor Kubilay Kanatsızkuş´un takımdan ayrılacağını belirtirken, camiadan ise sabır istedi.

TFF 1´inci Lig´in ikinci hafta mücadelesinde İzmir deplasmanında Altınordu ile karşılaşacak olan Bursaspor´da bu maçın hazırlıkları devam ederken, teknik direktör Mustafa Er açıklamalarda bulundu.

İlk yarıya 1-0 önde girilen, ancak 3-1 kaybedilen iç sahadaki Adana Demirspor maçını değerlendiren genç teknik adam, galibiyetle lige başlamanın en büyük arzu ve istekleri olduğunu ancak gerçekleşmediğini dile getirdi.

"İLK YARIDA OYUNA YÖN VEREN BİR BURSASPOR VARDI"

Oyuna iyi başladıklarını vurgulayan Er, "Taktiksel anlamda oyuncularımız istediğimiz her şeyi sahaya yansıttı, maçın başlarında golü de bulduk. Moral ve motivasyonumuz üst seviyeye çıktı. Daha asonra oyunu kontrol eden, oyuna yön veren, rakip yarı alanda daha fazla oynayan bir Bursaspor vardı. Skor avantajını daha yukarılara çekebileceğimiz pozisyonları değerlendiremedik. İlk yarı istediğimiz düzeyde geçti. Devre arasında, oyuncularımızla ilk 15 dakikanın önemli olduğunu, rakibin baskılı başlayabileceğini, bizim de oyunu tutarak hızlı hücumlarla ikinci golü bulabileceğimizi konuştuk. Maalesef, ikinci yarının hemen başında çok erken bir golü kalemizde gördük. Daha sonrasında oyunu değişikliklerle dengelediğimizi düşünüyorum. Üçüncü gol tamamen direncimizi düşürdü" dedi.

"BU SEVİYEDE OLMAMASI GEREKEN HATALAR"

Takımın gösterdiği performanstan ötürü, olumlu sinyaller aldığını belirten Mustafa Er, "İkinci yarı 3 gol yememizle, oyunu tamamen Adana Demirspor´a vermiş imajı oluştu ama ben buna katılmıyorum. Oyunun belli bölümlerinde rakip alanda ciddi organizasyonlar yarattık, maalesef golü bulamadık. Rakibimizin çok net organizasyonlarla geldiği, ciddi anlamda baskı kurduğu bir oyun olmadı. Bireysel hatalardan genelde pozisyonlar verdik, kalemizde golleri gördük. Bunlar hakkında çalışacağız. Maçtaki hatalarımızı göstereceğiz oyuncularımıza, sahada bir daha yapmayacağız. Bu seviyede olmaması gereken hatalar" diye konuştu.

"3 OYUNCUMUZ SON BİR HAFTA BİZİMLE ÇALIŞMAYA BAŞLADI"

"Biz inanıyoruz" diyen genç teknik adam, takımdaki eksiklerden de bahsetti. İyi oynadıkları dakikaları 70´lere, 80´lere çıkartabildikleri zaman saha içerisinde de istedikleri sonucu alabileceklerini belirten Er, şunları söyledi;

"Kaybettik ama çok ciddi olumlu sinyaller aldık. Mevkisel anlamda, dayanıklılık ve saha içi organizasyonumuzda eksiklerimiz var, geçen hafta da bunu dile getirmiştim. Onur Atasayar sözleşmesini feshedip takımdan ayrıldığı için hazırlık kampının hiçbir bölümünde takımla çalışamadı, biz geldikten sonra sadece maç haftası takımla antrenmanlara başladı. Hazır değildi, onunla başlamamız mümkün değildi. İçeriden bir şey üretmemiz gerekiyordu; Emirhan Aydoğan orta saha oyuncusu, pozisyon bilgisi iyi bir oyuncu, sol beke kaydırdık. Belki dönem dönem sıkıntılar yaşadı ama iyi oynadığını düşünüyorum. Kanatlarda problemimiz var, Özer Hurmacı´yı da oraya kaydırdık, belli defoları kapatmaya çalışırken, başka defolar ortaya çıkıyor. Sadece Onur Atasayar değil, Serdar Özkan ve Aykut Akgün de 1 aylık süreçte takımla antrenman yapamadı. Serdar Özkan hastalık geçirdi, Aykut Akgün´ün de geçen seneden adele sakatlığı var. 3 oyuncu da son bir hafta bizimle birlikte çalışmaya başladı. Mevcut kadro içerisinde en iyi kadroyu sahaya sürmeye çalışıyoruz, bu süreç biraz böyle geçecek. Camiamızdan sabır istiyoruz."

"GENÇ OYUNCULARIMIZI VİTRİNE ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

TFF 1´inci Lig´de ilk hafta oynanan diğer maçları da takip ettiğini belirten Er, 3-4 haftalık sürecin ardından birçok taşın yerine oturacağını düşündüğünü söyledi. Kendilerinin de bu süreç zarfında, mazeret üretmeksizin maksimum puanı toplamaya çalışacaklarını kaydeden Er, transfer engeline ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu;

"Transfer tahtası ile ilgili yönetim kurulumuz çaba harcıyor. Açılsa da, açılmasa da elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Biz sahaya organize olmuş durumdayız. Elimizde kaliteli, genç ve tecrübelilerle beraber çok iyi oyuncular var. Genç oyuncular, yeterli oldukları için buradalar ancak fiziksel ve mental hazırlıkları çok önemli. Benim asıl amacım, transfer tahtası açılmasa dahi mevcut kadro ile birlikte hedefin peşinde koşabilmek, hedefe tutunmak. Bunun yanında; ikinci yapmamız gereken vitrine genç oyuncular çıkarmak. Ali Akman oynuyor, O´nun gibi 20 yaş altı çok kaliteli oyuncularımız var. Onları vitrine çıkarmak, Türk futbolunun hizmetine sunabilmek istiyoruz. Mali tablo ortada, kulübün de ciddi mali gelirler elde edebilmesi gerekiyor. İlk hedefimiz yarışmacı kimlik, ikinci ise genç oyuncularımızı vitrine çıkarabilmek."

"ALTINORDU DİNAMİK GENÇ BİR TAKIM"

Bu hafta karşılaşacakları Altınordu´yu da değerlendiren Er, "Çok genç ve dinamik bir takım. Senelerdir Hüseyin hoca (Eroğlu) ile çalışan, saha içi organizasyonu olan, diri, dinamik, genç bir takım. Onlar kadar koşmamız, mücadele etmemiz, saha içi organizasyonlarda öne çıkmamız gerekiyor. Çok zor bir maç olacak, en az Adana Demirspor maçı kadar zor olacak. Onların da artıları, eksileri var. Biz kazanmaya gideceğiz, inşallah bunu gerçekleştiririz" şeklinde konuştu.

"KUBİLAY KANATSIZKUŞ ARAMIZDA OLMAYACAK"

Lisansı kulüp tarafından çıkarılmayan Kubilay Kanatsızkuş konusuna da açıklık getiren genç teknik adam, "Kubilay ayrılacak gibi duruyor. Kubilay ile konuştuğumuzda net bir şekilde söyledim, transfer tahtası açılsa da açılmasa da burada oynamayı düşünmüyor. Duygu olarak da burada değil, ben planlarıma Kubilay´ı dahil etmeden devam ediyorum çünkü her ne olursa olsun oyuncunun mutlulukla, sevgi ile gelmesini, bu formayı sahiplenerek sahaya çıkmasını istiyorum. O anlamda Kubilay aramızda olmayacak. Diğer oyuncularımız ile ilgili bir tasarrufumuz yok. Transfer tahtası açılsa dahi önceliğimiz mevcut durumun düzetilebilmesi, oyuncu ve personel bazında. Bunların da hali hazırda sıkıntıları çözülmeden transfer istemiyorum. Burada herkes fedakarlık yapıyorsa, ilk olarak buranın mutlu edilmesi gerekiyor. Oyuncu gelecekse de bu yapıya uygun gelmesi gerekiyor. Transfer tahtası açılırsa maksimum 4-5 oyuncu alabiliriz. 4-5 oyuncu da şöyle; buranın mali yapısını bilecek, bunları problem etmeyecek tarzda oyuncular olacak. Önce karakterli, takımı sahiplenecek, sonrasında takıma katkı koyabilecek transferler yapmak istiyorum. 9-10 transferle içerisinin de havasını bozmak doğru gelmiyor, gelen oyuncunun bu organizasyona uyması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Eski oyuncuları Abdullahi Shehu´nun transferinde maliyet ile ilgili problemler olduğunu belirten Er, Fransa´dan Paul Le Guen´in de oyuncuyu istediğini, karakterli ve iyi bir oyuncu olduğu için gelmesini istediğini dile getirdi. Ayrıca son olarak Mustafa Er, kadroya dahil edilen genç oyuncu Vefa Temel´in de kaliteli bir oyuncu olduğunu, ilerleyen zamanlarda kendisinden faydalanabileceğini kaydetti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-09-15 16:24:24



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