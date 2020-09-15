İnegölspor'da 3 oyuncu profesyonel oldu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor'un altyapısından yetişen Erdal Kaya, Yunus Emre Duyan ve Berkan Çelik, profesyonel sözleşme imzalanarak A takıma dahil edildi.
Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine kulüp başkan yardımcısı Abdurrahman Maksutlar ile altyapı sorumlusu Mustafa Şeşka katıldı. İmza töreni sonrası açıklama yapan Şeşka, şunları söyledi:
"Uzun yıllardır altyapımızın çeşitli kademelerinde başarılı bir şekilde mücadele eden Erdal Kaya, Yunus Emre Duyan ve Berkan Çelik kardeşlerimizi profesyonel yaparak A takımımıza dahil ediyoruz. İnşallah bu kardeşlerimiz uzun yıllar A takımımıza ve Türk futboluna hizmet edecekler. Biz kendilerine güveniyor ve başarılar diliyoruz. Şu anda A takımımızda altyapımızdan yetişmiş 10 oyuncumuz bulunuyor. İnşallah ileriki yıllarda bu sayıyı daha fazla arttırırız."
Erdal Kaya, Yunus Emre Duyan ve Berkan Çelik ise A takıma yükseldikleri için mutlu olduklarını belirterek, takıma faydalı olmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-09-15 17:06:24
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