İnegölspor'da 3 oyuncu profesyonel oldu



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor'un altyapısından yetişen Erdal Kaya, Yunus Emre Duyan ve Berkan Çelik, profesyonel sözleşme imzalanarak A takıma dahil edildi.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine kulüp başkan yardımcısı Abdurrahman Maksutlar ile altyapı sorumlusu Mustafa Şeşka katıldı. İmza töreni sonrası açıklama yapan Şeşka, şunları söyledi:

"Uzun yıllardır altyapımızın çeşitli kademelerinde başarılı bir şekilde mücadele eden Erdal Kaya, Yunus Emre Duyan ve Berkan Çelik kardeşlerimizi profesyonel yaparak A takımımıza dahil ediyoruz. İnşallah bu kardeşlerimiz uzun yıllar A takımımıza ve Türk futboluna hizmet edecekler. Biz kendilerine güveniyor ve başarılar diliyoruz. Şu anda A takımımızda altyapımızdan yetişmiş 10 oyuncumuz bulunuyor. İnşallah ileriki yıllarda bu sayıyı daha fazla arttırırız."

Erdal Kaya, Yunus Emre Duyan ve Berkan Çelik ise A takıma yükseldikleri için mutlu olduklarını belirterek, takıma faydalı olmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-09-15 17:06:24



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