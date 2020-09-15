Tutunduğu kamyonet kasasından atlayan Umut, arkadan gelen aracın altında kaldı

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),(DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kasasına tutunduğu hareket halindeki kamyonetten caddeye atlayan Umut Kartal'a (7), arkadan gelen kamyonet çarptı. Çocuğun ağır yaralandığı kaza, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Kartal, ara sokakta kasasına tutunduğu hareket halindeki kamyonet ile

caddeye geldi. Ancak bir anda ellerini bırakıp, caddeye atladı. Arkadan gelen Zafer Kaplan (36) idaresindeki 16 YC 132 plakalı kamyonet, çocuğa çarptı. Ağır yaralanan Kartal, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götütüldü. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-09-15 17:57:20



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