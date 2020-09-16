Kamyonun altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Bursa'da otobüsten indikten sonra karşıdan karşıya geçmek isteyen 7 yaşındaki çocuk kamyonun altında kaldı. Annesinin gözleri önünde küçük kız olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesiyle birlikte otobüsten inen 7 yaşındaki Ümmü Gülsüm Yıldırım, otobüsün arkasından karşıya geçmek istedi. O esnada A.A.'nın (49) kullandığı 16 AGF 507 plakalı kamyonuh altında kaldı. Annesinin gözleri önünde küçük kız olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.
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