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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor formasına Atatürk imzası attırdı

İHA

Bursaspor formasına Atatürk imzası attırdı

TFF 1. Lig’de mücadele eden ve henüz göğüs reklamı bulamayan Bursaspor’da bir taraftar, yeni satın aldığı formaya Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasını attırdı. Bu hareket sosyal medyada büyük alkış topladı.
Bursaspor taraftarı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk sevgisiyle dikkatleri üzerine çekti. Daha önce birçok kez yapılan paylaşımlar, açılan pankartlar, tezahüratlar ve mesajlarla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü unutmayan yeşilbeyaz sevdalıları bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi.
Soydaner Dilber isimli Bursaspor taraftarı, 20202021 sezonuna ait yeni satın aldığı formaya Atatürk’ün imzasını attırdı. Formanın görselini de sosyal medyada paylaşan Dilber, sadece Bursaspor değil birçok takım taraftarından alkış topladı.

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