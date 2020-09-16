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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlka Şekerleme Bursa’da kestane tarımını özendiriyor

İHA

İlka Şekerleme Bursa’da kestane tarımını özendiriyor

Kestane şekeri üretiminde önde gelen firmalardan biri olan İlka Şekerleme, bir yandan Kardelen, Yaylacık ve Cardelion markalarıyla yerel lezzeti dünya sofralarına ulaştırırken, bir yandan da Bursa’da son yıllarda giderek azalan kestane üretimini yeniden arttırmak için üreticilere teknik destek sağlıyor.
İlka Şekerleme’nin teknik destek sağladığı Orhanelili kestane üreticisi Yusuf Okul, bilinçli tarımın meyvelerini almaya başladı. 3 yıl önce 14 dönümlük alana diktiği 70 kök kestane fidanından geçen yıl mahsûl almaya başlayan Yusuf Okul, bu yıl hasat ettiği ürün miktarının daha fazla olacağını söyledi. Kestane tarımı yapmaya karar verdiğinde İlka Şekerleme’ye başvurduğunu ve kendisine her türlü bilgi desteği sağlandığını dile getiren üretici Yusuf Okul, “Bu işi layıkıyla yapmak için fidan seçiminden, bakımına kadar her konuda doğru bilgiyi kullanmak gerekiyordu. Hem ürün kalitesi, hem yüksek verim alabilmek için İlka Şekerleme’ye verdiği destek için teşekkür ediyorum. Bu yıl 70 kök fidan daha dikerek üretimimi daha da artırmayı hedefliyorum” dedi.
İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, kestane şekerinin Bursa ile özdeşleşmiş bir ürün olduğunu, ancak kentte kestane üretiminin son yıllarda giderek azaldığına dikkat çekti. Kestane şekerini hem iç hem dış pazarda sofralarla buluşturan firma olarak Bursa’da kestane üretiminin arttırılması için çaba harcadıklarından söz eden Akgün, Bursa’da kestane tarımını özendirmek, kestane üretimini arttırmak istediklerini dile getirdi. Üretimi arttırmanın yolunun bilinçli tarım ve üreticiye destek vermekten geçtiğinin altını çizen Mümin Akgün, "Kestane, yüksek rakımı ve ılıman iklimi seviyor. Dağ yöresi ilçelerimiz ve Uludağ’ın eteklerindeki araziler kestane üretimine çok elverişli. Kaliteli ve yüksek verimli kestane fidanları yetiştirebilirsek, hem üreticimiz hem kestane şekeri sektörü kazançlı çıkar. Gal arısı zararlısından korunmak için geç uyanan ve geç ürün veren türleri tercih etmek gerekiyor. Üreticilerimize bu türleri kullanmaları tavsiyesinde bulunuyoruz. Doğru türleri tercih ettiğimiz için bu tarlada başarılı sonuçlar elde ettik. İlka Şekerleme olarak üreticimizin her zaman yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Fidan seçiminden bakımına, gübrelemeden, hastalıkla mücadele kadar her konuda üreticileri bilgilendirmeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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