Başar Başarır Bursalı edebiyat tutkunlarıyla buluştu

Nilüfer Belediyesi’nin dijital ortamda gerçekleştirdiği Edebi Kazılar söyleşisine konuk olan çağdaş edebiyatın önemli isimlerinden Başar Başarır, “Edebiyat, aydın bir gelecek için savaştır. Değerleri koruyarak yenilenmekten çekinmeyin” dedi.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün düzenlediği ve edebiyat tutkunlarının ilgiyle takip ettiği Edebi Kazılar faaliyetleri koronavirüs salgını sebebiyle artık dijital ortamda devam ediyor. Yeni dönemde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmeye başlanan söyleşilerin bu ayki konuğu, çağdaş edebiyatın önemli isimlerinden Başar Başarır oldu. Deniz Yüce Başarır’ın yönettiği söyleşiye edebiyatseverler, tablet, telefon ve bilgisayar aracılığıyla katıldı. Söyleşide Deniz Yüce Başarır da sorularıyla, Başar Başarır’ın edebiyat serüvenine ışık tuttu.

Yazma serüvenine 20’li yaşlarda yayınladığı öyküleriyle başladığını belirten Başar Başarır, 2017 Yunus Nadi Roman Ödülü’nü aldığı son romanı “Sibop” ile ilgili soruları da cevapladı. Bir kaybeden olan Orhan’ın serüveninde, günümüzün kentsel dönüşüm, şehirlerin betonlaşması ve kimliğini kaybetmesiyle ilgili sorunlarını da işleyen Başarır, “Düşünün, bir mezarlığın içinden o bölgede yaşayan villa sahiplerinin rahatça sahile ulaşabilmesi için yol geçiriliyor” diyerek bu konudaki düşüncelerini de dile getirdi.

Başar Başarır, edebiyatın, yazmanın aydın bir gelecek için savaş olduğunu ve değerleri koruyarak yenilenmekten çekinmemek gerektiğine de dikkat çekti. Bursalı edebiyat tutkunlarıyla keyifli bir söyleşi gerçekleştiren Başar Başarır, etkinliği düzenleyen Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’ne de teşekkür etti.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, çevrimiçi düzenlenen söyleşiye katılanlara Başar Başarır’ın “Sibop” isimli kitabını armağan etti.

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