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YES Başkanı Yıldırım: “Covid 19 korkusu AB’de ekonomik çarkları durdurmamalı”

İHA

YES Başkanı Yıldırım: “Covid 19 korkusu AB’de ekonomik çarkları durdurmamalı”

Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu (YES) Başkanı Gürkan Yıldırım, Avrupa Birliği ülkelerinin pandemi sürecinde aldıkları yerinde tedbirlerin Covid19 salgınının hızlı yayılmasını önlediğini belirterek, diğer taraftan ise uluslararası insan hareketliliğinin durma noktasına gelmesinin ülke ekonomilerine ciddi zararlar vermeye başladığına dikkat çekti.
Dünyayı saran pandemi krizi ve alınan tedbirler ile birlikte AB ülkelerinde iç turizm ve uluslararası turizm hareketinin durma noktasına geldiğini belirten Gürkan Yıldırım, uluslararası insan hareketliliğinin zayıflamasının, AB ülkelerinde ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilediğini ifade etti. Mevcut durumda, herhangi bir ülkede oturma ve çalışma izni olan AB üyesi ya da AB ile ilişkisi olan ülke vatandaşlarının sınırlı da olsa seyahat edebildiğini belirten Yıldırım, “Ancak bulunduğu ülke dışında çalışma ve oturma izni olmayan ve diplomatik ya da yeşil pasaportu olmayan iş insanları ne yazık ki bu süreçten zarar gördü. Avrupa Birliği’nin en temel unsurlarından birisi de ekonomik ortaklıktır. Covid19 korkusu ekonomik ortaklığın neferleri olan girişimcilerin ve iş insanlarının ülkeler arasında seyahat edebilmesini olanaksız hale getirmiştir” dedi.
Gürkan Yıldırım, Türkiye’deki ilk ulusal ve tek uluslararası genç iş adamları derneği olan TÜGİAD’ın da üyesi olduğu Avrupa Genç Girişimci ve İşadamları olarak, kitlesel turizm faaliyetlerinin Covid19 salgınına önlem olarak durdurulmasını anlayışla karşıladıklarını ifade ederek, “Ancak iş yaşamında faaliyetlerin sürdürülebilmesi adına kitlesel olmayan turizm etkinlikleri, bireysel seyahatler ve özellikle iş amaçlı seyahatler konusunda gerekli önlemler alınması kaydıyla tüm ülkelerin ortak hareket etmesini istediklerini kaydetti. Yıldırım, “Belirlenen sürelerde yapılacak Covid19 testlerinin sonuçları negatif çıkan iş insanları ve bireysel ziyaretçiler kendi araçlarıyla ve eğer uygun seferler varsa diğer araçlarla seyahat edebilmelidir. İnsanların seyahat ve girişim özgürlüğü Covid19 salgını nedeniyle engellenmiştir. Artık insanların gerekli önlemleri alarak, bilinçli bir şekilde seyahat edebilmesi sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.
Covid19 korkusuyla alınan önlemlerin yerinde kararlar olduğunun altını çizen Gürkan Yıldırım, önlemlerin sonunda hastalığın yayılma hızının kontrol altında tutulabileceğini ancak ekonomik faaliyetlerin durma noktasına gelmesinin önüne ancak iş insanlarının faaliyetleri sayesinde geçilebileceğinin altını çizen Yıldırım, şunları söyledi:
“Bulundukları ülkelerde iş örgütlerine üye olan, şirketlerinde sahip, ortak, yönetici olan, gitmek istedikleri ülkelere iş partnerleri tarafından davet edilen, gerekli tıbbi testleri yaptıran ve uluslararası sağlık sigorta poliçeleri tam olan tüm iş insanları AB ülkesi ülkelere serbestçe girip çıkabilmelidir.
Pandemi ile ilgili tüm haklı endişeleri paylaşıyoruz ve alınan önlemleri destekliyoruz. Paylaştığımız öneriler, Covid19 korkusunun Avrupa Birliği’nin ekonomik durumuna zarar vermesini önlemeyi amaçlamaktadır. Ekonomik olarak zayıf düşen bir AB’nin hiç kimse tarafından arzu edilmediğini düşünerek, ülkeler arasında işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan ortak projelerin de AB fonları tarafından desteklenmesini ayrıca öneriyoruz.”

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