Bursaspor’da Altınordu maçı hazırlıkları devam ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursaspor sezonun 2. maçında karşı karşıya geleceği Altınordu maçı hazırlıklarına bugün yaptığı tek idmanla devam etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, cumartesi günü deplasmanda karşı karşıya geleceği Altınordu maçı hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktörü Mustafa Er yönetiminde gerçekleşen idmanda yeşil beyazlı futbolcuların hırslı görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Pas pres çalışması yapan oyuncular daha sonra yarı sahada çift kale maçta kozlarını paylaştı. Son bölümde ise taktik çalışma gerçekleşti.

Bursaspor, sezonun ilk maçında Bursa’da oynanan maçta Adana Demirspor’a 31 mağlup olmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.