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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Frutti Extra Bursaspor - Gaziantep Basketbol: 74-86

DHA

Frutti Extra Bursaspor - Gaziantep Basketbol: 74-86


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)SALON: Nilüfer Tofaş Spor Salonu
HAKEMLER: Can Mavisu, Duhan Köyiçi, Ali Köseoğlu
FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Ömercan İlyasoğlu 14, Tevfik Akdamar 0, Mithat Can Özalp 0, Xavier Munford 6, Perry Jones 8, Birkan Batuk 5, İzzet Türkyılmaz 0, Malik Newman 2, Oğuz Savaş 10, Can Maxim Mutaf 4, Kenny Kadji 14, Daniel Hamilton 11
GAZİANTEP BASKETBOL: Brynton Jevon Lemar 12, Rashard Daequan Kelly 3, İsmail Cem Ulusoy 3, Orhan Aydın Hacıeva 7, Arda Korkmaz 0, Mouhammadou Jaiteh 19, Trevis Jemar Simpson 13, Ahmet Furkan Özkan 0, Marko Thomas 9, Atahan Demirtaş 0, Metehan Akyel 6, Can Uğur Öğüt 14
1'İNCİ PERİYOT: 13-25
DEVRE: 33-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-6220. Medicana Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın açılış maçında Gaziantep Basketbol, Frutti Extra Bursaspor'u 74-86 yendi.Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına Bursa'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen turnavanın TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan açılış maçında, Frutti Extra Bursaspor ile Gaziantep Basketbol karşı karşıya geldi. Mücadeleye etkili başlayan Gaziantep temsilcisi, ilk çeyreği 25-13´lük skorla önde geçerken, Jaiteh Mouhammadou ve Can Uğur Öğüt´ün skorer kimliğiyle oyun hakimiyetini elinde tuttu ve soyunma odasına 43-33´lük üstünlükle girdi. Dönüşte Frutti Extra Bursaspor, Kenny Kadji´nin pota altı oyunları ve Daniel Hamilton´ın sayılarıyla direnç gösterse de, Gaziantep Basketbol skor avantajını sürdürerek son çeyreğe 62-55 önde başladı. Karşılaşmanın son bölümünde de hata yapmayan Gaziantep ekibi, mücadeleden 86-74´lük galibiyetle ayrıldı.Turnuvanın ikinci gününde, Bahçeşehir Koleji-Frutti Extra Bursaspor ve TOFAŞ-Beşiktaş maçları oynanacak.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL
2020-09-16 20:16:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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