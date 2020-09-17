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(Özel) Bu astronotlar uzay için değil hastane için giyindi... Amerika ve Avrupa’da üretilen hava filtreleme solunum cihazını 5’te 1 fiyatına yüzde 100 yerli olarak üretmeyi başardı

İHA

(Özel) Bu astronotlar uzay için değil hastane için giyindi... Amerika ve Avrupa’da üretilen hava filtreleme solunum cihazını 5’te 1 fiyatına yüzde 100 yerli olarak üretmeyi başardı

Bursalı firma, Amerika ve Avrupa’da üretilen, sağlık çalışanlarının kullandığı elektrikli hava filtreleme solunum cihazını, yüzde 100 yerli olarak 5’te 1 fiyatına üretti. Astronot kıyafetlerini andıran cihaz sağlık alanının yanı sıra, endüstriyel çalışma ortamlarında da kullanılıyor.
Elektrikli hava filtreleme solunum cihazı olarak bilinen ve havadaki toz, kir, bakteri, virüs gibi istenmeyen partikülleri filtreleyen PAPR (Powered Air Purifying Respirator), kullanıcıya temiz hava sağlayan şarjlı solunum cihazı olarak ön plana çıkıyor
Şu ana kadar sadece Amerika ve Avrupa’da üretilen cihazı Bursa’da üretmek için harekete geçen müteşebbis, yüzde 100 yerli ve 5’te 1 fiyatına cihazı üretmeyi başardı. Pozitif basınç altında çalışan cihaz hakkında bilgi veren DOF Tekstil Genel Müdürü İbrahim Demir, "Türkiye’de üretimi olmayan bu cihazın 5 ay önce ArGe çalışmalarına başladık. Şimdiye kadar sadece Amerika ve Avrupa’da üretimi vardı. Biz Mezit markası ile yerli ilk üreticisi olduk. Mezit Armour PAPR; N95 tipi negatif basınç (vakum) altında çalışan yüz maskelerinin aksine, başlık içerisine filtreden geçirilmiş, temiz hava akışı sağlamaktadır. Filtrelenmiş temiz hava sağlarken, çalışma prensibi gereği pozitif basıncı sayesinde ortama dışarıdan herhangi bir istenmeyen virüs ve mikrop girişleri de engellemektedir. HEPA filtresi sayesinde havada asılı olan 0,3 mikron çapındaki partiküllerin en az yüzde 99,97'sini filtreleyebilmekte ve ayrıca N95 filtreye göre bin kat daha fazla koruma sağlamaktadır. Partikül tutma verimliliği olarak ele aldığımızda HEPA filtre 100,000 adet partikülden sadece 50 tanesinin geçişine izin vermektedir. Enfekte olmak için vücuda belirli miktar virüs girmesi gerektiği bilinmekte ve HEPA filtre ile bu minimize edilmektedir" dedi.
PAPR olarak bilinen solunum cihazının temel kullanım alanlarının medikal ve endüstriyel alanlar olduğunu ifade eden İbrahim Demir, “Özellikle medikal alanda; sağlık çalışanları, acil müdahale ekipleri, ambulans ve özel klinik personelleri, diş hekimleri tarafından kullanılan bir ürün olarak dikkat çekiyor ve içinden geçtiğimiz bu pandemi sürecinde Covid19 virüsten korunmak açısından da önemli olarak görülüyor. Biz bu bağlamda üretime başladık ve ürünümüz yüzde 100 yerli bir üründür. Dünya çapında endüstriyel uygulamalarda da yaygın olarak kullanılan PAPR, özellikle sprey boya, toz, kir, gibi çalışanı zorlayan meslek gruplarında, çalışan sağlığı ve güvenliğini korumak ve konforlu bir çalışma alanı sunmak amacıyla tercih edilmektedir" şeklinde konuştu.
Cihazla ilgili ayrıntılı bilgiler veren İbrahim Demir, “Sızdırmazlık performansı PAPR tipi solunum cihazlarının en kritik ve aslında performansı ve güvenilirliği belirleyici özelliğidir. Tam olarak bu sebeple, Armour PAPR’ın filtreleme aparatını tasarlarken sızdırmazlığı en üstün performansa ulaştırmayı hedefledik. Filtreleme aparatı içerisinde 3 farklı bölgeye konumlandırılmış sızdırmazlık contaları ve dörtlü merkezli vidalama sistemi ile sızdırmazlık performansını piyasadaki mevcut cihazların ötesine taşıdık. Yurtdışındaki üreticilerin Amerika’da yaklaşık olarak 15 bin liraya tekabül eden fiyatlardan satışa sunduğu ve alıcı bulduğu bu cihazı, biz 5’te bir fiyatına yaklaşık 3 bin liraya satışa sunduk. Yerli ve milli olmanın getirdiği bu avantajı Türkiye’ye sunmuş oluyoruz. Amerika ve Avrupa’da üretimi olsa dahi bu firmalar kendi ülkeleri için üretim yapmayı tercih ediyor.Biz Armour PAPR’ı medikal ve endüstriyel alanlar için yurt içi ve yurt dışına pazarlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Üzerindeki LED ekran ile 3 farklı modda hava akış debisi ayarlanabilen cihaz, şarj edilebilir lityum iyon pil sayesinde yaklaşık 8 saat batarya süresi ile kullanıcısına konforlu ve güvenli bir çalışma imkânı sunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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