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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Drone ile kaçak yapı tespitine ödül

İHA

Drone ile kaçak yapı tespitine ödül

Başkanlığını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yaptığı Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasının kazananları belirlendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin İHA ile kaçak yapı tespiti uygulaması, Sağlıklı Şehir Planlaması kategorisinde jüri özel ödülüne layık görüldü.
Bu yıl 11’incisi düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasına 35 üye belediye 102 proje ile başvurdu. Sosyal Sorumluluk, Sağlıklı Şehir Planlaması, Sağlıklı Yaşam ve Sağlıklı Çevre olmak üzere 4 farklı kategorideki yarışmanın jüri Başkanlığı Prof. Dr. Ruşen Keleş yaptı. Prof. Dr. Feza Karaer, Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Prof. Dr. Tülin Vural Aslan, Doç. Dr. Asım Mustafa Ayten ve Murat Ar’dan oluşan jüri üyeleri, yarışmaya katılan tüm projeleri titizlikle inceledi. Büyükşehir Belediyeleri, Büyükşehir İlçe Belediyeleri ve İl ilçe Belediyelerinin projeleri her kategori için ayrı ayrı değerlendirildi.
İHA ile tespite ödül
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin İHA ile kaçak yapı tespiti uygulaması Sağlıklı Şehir Planlaması kategorisinde jüri ödül ödülüne layık görüldü. Büyükşehir Belediyeleri değerlendirmesinde Sosyal Sorumluluk kategorisinde Mersin Büyükşehir Belediyesi ödüle değer görülürken, İzmir Büyükşehir Belediyesi jüri özel ödülünün sahibi oldu. Sağlıklı Yaşam kategorisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ödül, İzmir Büyükşehir Belediyesi de jüri özel ödülünü kazandı. Sağlıklı Şehir Planlaması kategorisinde ödül kazanan proje İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. Sağlıklı Çevre kategorisinin kazananı Trabzon Büyükşehir Belediyesi olurken, Balıkesir, İzmir ve Muğla Büyükşehir Belediyeleri de jüri özel ödüne layık görüldü.
Başkan Aktaş’tan tebrik
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlıklı şehir projelerinin üretilmesini özendirmek hedefiyle organize edilen yarışmanın geçtiğimiz yıl yerel seçimler yüzünden gerçekleştirilemediğini hatırlatarak, bu yıl toplamda 102 projeyle yarışmaya katılan tüm belediyeleri tebrik etti. Bu yıl üye belediyeler arasındaki rekabeti daha da artırmak için yarışmaya para ödülü uygulaması getirdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, birinci olan projelere ödüllerinin Sağlıklı Kentler Birliği’nin Ekim ayında yapılacak 34. Olağan meclis toplantısında ilgili belediyelere takdim edileceğini hatırlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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