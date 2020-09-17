Bursa'da elektrikli ve hibrit araç teknolojilerinde önemli işbirliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da elektrikli ve hibrit araç teknolojilerinde önemli işbirliği

İHA

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren BUTGEM ve Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği (TEHAD) arasında imzalanan protokol ile elektrikli ve hibrit araçlar için işbirliği sağlanacak.

Bursa'da elektrikli ve hibrit araç teknolojilerinde önemli işbirliği

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren BUTGEM ve Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği (TEHAD) arasında imzalanan protokol ile elektrikli ve hibrit araçlar için işbirliği sağlanacak.
BUÜ, BUTGEM ve TEHAD arasında otomotiv tedarik zinciri için yerlileştirme, teknoloji, kapasite ve insan kaynağı geliştirme amaçlarıyla işbirliği protokolü imzalandı. Rektörlük Binası’nda düzenlenen protokol imza törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, BTSO ve BUTGEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, TEHAD Başkanı Berkan Bayram, BUÜ TBMYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan, akademisyenler, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.
İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Türkiye için çok önemli olan bir protokole imza attık. Geçtiğimiz aylarda Türkiye’nin Otomobili TOGG’un üretiminde görev alacak teknik elemanlarını yetiştirmek üzere teşebbüse geçen ve Teknik Bilimler MYO bünyesinde iki yıllık bir program açan Türkiye’nin ilk üniversitesi olduk. Türkiye’nin birçok üniversitesinin Mühendislik Fakültelerinin taban puanından daha yüksek bir puanla öğrenci yerleştirilen iki yıllık Hibrit ve Elektrikli Araçlar bölümünü faaliyete geçirerek 1 Ekim itibariyle bu bölümde derslerimize başlayacağız. Aynı zamanda Gemlik Asım Kocabıyık MYO’da aynı bölümün açılması için YÖK’ten gerekli onayı aldık. İnşallah önümüzdeki yıl buraya da öğrenci alacağız. Nasıl ki Türkiye’nin Otomobili için Bursa merkez seçildiyse Otomotiv Mühendisliği bölümümüz, Teknik Bilimler MYO ve Gemlik Asım Kocabıyık MYO’daki bölümlerimiz ile aynı zamanda bu işin eğitim üssü olacağımıza inanıyorum” dedi. Üniversite bünyesinde oluşturdukları Otomotiv Girişim Grubu hakkında da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kılavuz; “Ayda bir kez toplanan Otomotiv Girişim Grubu olarak isimlendirdiğimiz bir toplulukla, bunların içerisinde elektrikli taşıt pilleri konusunda çalışma yapmış kişilerin olduğu yirminin üzerinde hocamızla bu alanda çalışmalar yapıyoruz. Bursa’ya bu marka yakışıyor. Bu markaya katkı sağlamak için de Bursa Uludağ Üniversitesi elinden gelen gayreti fazlasıyla gösteriyor. Bugün imzaladığımız protokol ile BUTGEM ve TEHAD ile ara eleman ihtiyacını karşılamada akademinin yanında yaygın eğitim alanında da usta ve çırak eğitimi noktasında ortaya koyduğumuz iradeyi imzaya da dökmüş olduk. Bursa’mız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.
BTSO ve BUTGEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Bursa’nın Türkiye’nin vizyonuna yön veren şehirlerden biri olduğunu vurguladı. 1961 yılında Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesinin Bursa’da kurulduğunu, ülkedeki ilk otomotiv yatırımlarının da Bursa’da hayata geçtiğini anımsatan Cüneyt Şener, yerli otomobil projesi ile de otomotiv sektöründeki dönüşümün temellerinin Bursa’da atılacağını kaydetti.
Yerli otomobili başarıya taşıyacak en önemli unsurun insan kaynağı olduğuna dikkati çeken Şener, şunları söyledi: “Yeni teknoloji ve yeni üretim biçimlerine uyum sağlayacak insan kaynağını yetiştirmek bizim sorumluluğumuzda. Bursa Uludağ Üniversitesi bu konuda oldukça yetkin bir üniversite. İlk günden bu yana bu konuda önemli bir çaba gösterdi ve gerekli altyapıyı oluşturdu. BTSO olarak bizler de BUTGEM aracılığıyla yaygın eğitim konseptinde nitelikli eleman ihtiyacının uzun vadeli şekilde sağlanması adına bu protokol ile önemli bir çalışma başlatıyoruz. TEHAD’ın da katkısıyla elektrikli araç üretimi için ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü yetiştirmeyi hedefliyoruz. Şehrimizin ve ülkemizin yüksek teknoloji ve yüksek katma değerli üretim hedeflerine ulaşması noktasında çok önemli bir rol oynayacak protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum.”
TEHAD Başkanı Berkan Bayram da konuşmasında; “Dernek olarak Elektrikli ve Hibrit Araçlar konusunda 10 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojisi ilerledikçe bu başlık altında yeni terimler öğrenmeye başladık. Gelecekte yetişecek personelimizin ve eğitimcilerin rolü bu yeni terimler üzerinden ilerleyecek. Mobilite kavramı, batarya teknolojileri, şarj istasyonları, akü batarya elementleri yakın zamanda sıklıkla konuşacağımız konular. TEHAD olarak geçmişten gelen birikimimizle elimizden gelen katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Türkçe eğitim kaynağının hazırlanması, atölyelerdeki materyallerin tedarikinde ve eğitim faaliyetlerinde destek vermeye çalışacağız. Protokolün imzalanmasında katkı koyan herkese teşekkür ediyor ve hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Heyet protokolün imzalanmasından sonra Özel Bursa Teknoloji Fen Koleji ve Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin birlikte tasarladığı “Verde” isimli elektrikli aracı inceledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da, El Nusra terör örgütünün emiri yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da, El Nusra terör örgütünün emiri yakalandı
Köpeğe çarpmamak için yavaşladı, zincirleme kazaya neden oldu
YEREL HABERLER Köpeğe çarpmamak için yavaşladı, zincirleme kazaya ...
Bursa'da El Nusra Terör Örgütü üyesi 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da El Nusra Terör Örgütü üyesi 1 kişi yakalandı
Bursa'da zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi
YEREL HABERLER Bursa'da zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi
İznik Gölü'ndeki çekilme iskele fotoğraflarında
YEREL HABERLER İznik Gölü'ndeki çekilme iskele fotoğraflarında
100 bin liralık hırsızlık şüphelisi elindeki dövmeden yakalandı
YEREL HABERLER 100 bin liralık hırsızlık şüphelisi elindeki dövmeden ...
Bursa'da bir kavşak daha açılıyor Acemler’de bir düğüm daha çözülüyor
YEREL HABERLER Bursa'da bir kavşak daha açılıyor Acemler’de bir ...
Deve kuşlarını hortumla su sıkarak serinletiyorlar
YEREL HABERLER Deve kuşlarını hortumla su sıkarak serinletiyorlar
Drone ile kaçak yapı tespitine ödül
YEREL HABERLER Drone ile kaçak yapı tespitine ödül
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor Bayırlarıyla meşhur mahallede oturanlar evlerine gidip gelirken fazla kilolarından kurtuluyor
YEREL HABERLER Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor Bayırlarıyla ...
(Özel) Bu astronotlar uzay için değil hastane için giyindi... Amerika ve Avrupa’da üretilen hava filtreleme solunum cihazını 5’te 1 fiyatına yüzde 100 yerli olarak üretmeyi başardı
YEREL HABERLER (Özel) Bu astronotlar uzay için değil hastane için giyindi. ...
İznik Gölü'nde korkutan çekilme...İskele var su yok Kuraklığın çarpıcı görüntüsü İznik Gölü 30 metre çekildi
YEREL HABERLER İznik Gölü'nde korkutan çekilme...İskele var su ...
100 bin liralık hırsızlık yapan şüpheliyi dövme yakalattı
YEREL HABERLER 100 bin liralık hırsızlık yapan şüpheliyi dövme ...
Bursa'da uyuşturucu ticaretine polis baskını
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu ticaretine polis baskını
Bursa'da 80 bin üniversite öğrencisinin ikamet ettiği bölgede Hint keneviri fabrikası ele geçirildi Bursa polisi kenevir üretim çiftliğine dönüştürülen fabrika binasına gece yarısı drone destekli nefes kesen bir operasyon gerçekleştirdi Havalandırma boruları, vantilatörler ve ultraviole ışıklarla adeta kenevir serasına dönüştürülen fabrika binasının odalarında 430 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da 80 bin üniversite öğrencisinin ikamet ettiği ...
Uyuşturucu serasına dönüştürülen fabrikaya baskın
YEREL HABERLER Uyuşturucu serasına dönüştürülen fabrikaya baskın
Miras kavgasında 1 kişiyi öldürüp, 3 kişi yaralayan zanlı yakalandı (2)
YEREL HABERLER Miras kavgasında 1 kişiyi öldürüp, 3 kişi yaralayan ...
Miras yüzünden cinayet işleyen zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Miras yüzünden cinayet işleyen zanlı tutuklandı
Frutti Extra Bursaspor - Gaziantep Basketbol: 74-86
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor - Gaziantep Basketbol: 74-86
Bursaspor’da Altınordu maçı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da Altınordu maçı hazırlıkları devam ediyor
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto: 1-3
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto: 1-3
Osmangazi’de tedbirler üst seviyede
YEREL HABERLER Osmangazi’de tedbirler üst seviyede
Kardeşinin nişanlısını, kızını fuhşa sürüklediği için öldürmüş
YEREL HABERLER Kardeşinin nişanlısını, kızını fuhşa sürüklediği için ...
4´üncü kattan düşen çocuk, alt katın balkon tentesi sayesinde kurtuldu
YEREL HABERLER 4´üncü kattan düşen çocuk, alt katın balkon tentesi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X