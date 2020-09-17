Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi (BUTTİM) Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay’ı ziyaret etti.

Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi (BUTTİM) Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, BTSO Başkanı İbrahim Burkay’ı ziyaret ederek, ticaret merkezinde yaptıkları çalışmalarını anlattı. Bursa’nın merkezi konumundaki ticaret merkezinin geleceği adına önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Sadık Şengül, 1700 işyerine sahip yapısı, binlerce çalışanı, Türkiye’nin ekonomideki lokomotifi konumundaki Bursa’nın merkezindeki lokasyonu ile BUTTİM’in Türkiye’nin en önemli ticaret merkezlerinden biri olma yolunda ilerlediğini kaydetti. Göreve geldikleri ilk günden bu yana bu bilinç ve istekle çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Sadık Şengül, kendilerine verdikleri desteklerden dolayı BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise BUTTİM’in kurulduğu günden itibaren ticaret hacmi ile şehir ekonomisi ve istihdama önemli katkı sağlayan bir merkez olduğunu söyledi. BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül ve yönetim kurulunun çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten İbrahim Burkay, BUTTİM’e ve Bursa’ya katkı sağlayacak her türlü çalışmanın yanında olacaklarını vurguladı.

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