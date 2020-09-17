Bursaspor’da durmak yok

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 2. haftasında karşılaşacağı Altınordu maçı hazırlıklarına eksiksiz devam etti.

TFF 1. Lig’in 2. haftasında deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman sürdürdü.

Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas press oyunlarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.

Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.