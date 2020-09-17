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Bursa havlusu ve pideli köftesi coğrafi işaretini alıyor Bursa Ticaret Borsası, kentin marka değerlerine sahip çıkıyor Bursa Ticaret Borsası, 'Bursa havlusu' ve 'Bursa pideli köftesi' için coğrafi işaret başvurusu yaptı

İHA

Bursa havlusu ve pideli köftesi coğrafi işaretini alıyor Bursa Ticaret Borsası, kentin marka değerlerine sahip çıkıyor Bursa Ticaret Borsası, 'Bursa havlusu' ve 'Bursa pideli köftesi' için coğrafi işaret başvurusu yaptı

Bursa’nın marka değerlerine sahip çıkan Bursa Ticaret Borsası, 'Bursa havlusu' ve 'Bursa pideli köftesi' için Türk Patent ve Marka Kurumu’na coğrafi işaret tescili için başvuruda bulundu.
Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) kentin markalarına değer katacak çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Bu kapsamda Bursa Ticaret Borsası, Türk Patent ve Marka Kurumu’na (TÜRKPATENT), ünü ülke sınırlarını aşan 'Bursa havlusu' ve 'Bursa pideli köftesi' için coğrafi işaret tescili almak amacıyla başvuruda bulundu. Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Bursa’ya özgü ürünlerin hem ekonomik hem de marka değerlerinin daha da artması için coğrafi işaret tescili alınmasına büyük önem verdiklerini söyledi. Bu doğrultuda 'Bursa havlusu' ve 'Bursa pideli köftesi' için TÜRKPATENT’e coğrafi işaret tescili için başvuruda bulunduklarını kaydeden Başkan Özer Matlı, “Bursa Ticaret Borsası olarak, bir yandan geleceğimizi inşa edecek çalışmalar yürütürken, diğer yandan da mevcut değerlerimize sahip çıkıyoruz. Bugüne kadar Bursa’da çeşitli kurum ve kuruluşlarımızca coğrafi işaret başvurusu yapılan 24 üründen 11’i coğrafi işaret tescili alırken, halihazırda 13 ürünümüz için de başvuru süreci devam etmektedir. Dünya üzerinde coğrafi işaretli yaklaşık 10 bin ürün ve 200 milyar dolarlık pazar büyüklüğü bulunuyor. Diğer ürünlere kıyasla katma değeri çok yüksek olan coğrafi işaretli ürünler, ihracat payının yüksekliği dolayısıyla da ülke ekonomileri için büyük önem taşıyor” dedi.
"Coğrafi işaretler yerel ekonomiyi ayakta tutuyor"
Coğrafi işaretlerin, ürünlerin özgünlüğünü tescillenerek, yerel ürünlere ayırt edici nitelikler kazandırdığını vurgulayan Başkan Özer Matlı, “Coğrafi işaretlerimiz, kırsal kalkınma ve yerinde istihdam sağlayan geleneksel üretim biçimleriyle yerel ekonomiyi ayakta tutarken, üreticilerimize de rekabet üstünlüğü sağlıyor. Coğrafi işaret tescilli ürünler, aynı özellikteki benzerlerine kıyasla yaklaşık 2 kat daha yüksek fiyatla pazarda alıcı bulabiliyor. İnşallah, 'Bursa havlusu' ve 'Bursa pideli köftesi' için alacağımız coğrafi işaret tesciliyle, bu ürünlerimizin hem kent ekonomisine daha fazla katkıda bulunmasını hem de Bursa’ya özgü değerlerin koruma altına alınmasını sağlamış olacağız” diye konuştu.
"Hedefimiz ürünlerimizi Avrupa Birliği’nde de tescil ettirmek"
Osmanlı başkenti Bursa’nın sahip olduğu kendine has lezzetleri, tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle, Türkiye’nin en zengin şehirlerinden biri olduğunun altını çizen Başkan Matlı, “Coğrafi işaretli ürünlerimiz, kültürel zenginliğimizi yaşatıp gelecek kuşaklara aktaran en büyük mirasımızdır. Bu mirası koruyup sahip çıkmak da hepimizin görevidir. Bundan sonraki hedefimiz, Bursa`nın coğrafi işaretli ürün sayısını artırarak ürünlerimizi Avrupa Birliği’nde de tescil ettirmektir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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