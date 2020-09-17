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Bursa protokolünden korona denetimi Bursa'da toplu karantinada olan kimse yok, ancak yurtlar hazır tutuluyor

İHA

Bursa protokolünden korona denetimi Bursa'da toplu karantinada olan kimse yok, ancak yurtlar hazır tutuluyor

Bursa'da Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy ve il protokolünün iştirakiyle yapılan korona virüs denetiminde vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda ikaz edildi. Özsoy, Bursa’da karantinada tutulan kimse olmadığını, ancak yurtların hazır bekletildiğini söyledi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle 81 ilde korona virüs tedbirlerine yönelik denetimler yapıldı. Bursa'daki denetimler ise Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı'nın iştirakiyle gerçekleştirildi. Denetimlerde Özsoy, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları için ikaz etti. Denetim sırasında yaşlı bir teyzenin maske takmadığını gören Özsoy, hem uyardı hem de evine götürülmesi için talimat verdi.
Ekiplerin sahada her türlü önlemi aldıklarını, Bursalıların da tüm kurallara riayet ettiğini ifade eden Vali Yardımcısı Özsoy, “İçişleri Bakanlığı talimatıyla en geniş çaplı denetimlerden birini gerçekleştiriyoruz. Osmangazi ilçesi çarşı ve pazar alanlarında en çok vatandaşın bulunduğu bölgeleri ziyaret ettik. Vatandaşımızın maskeli olduğunu, esnafımızın kendi tedbirlerini aldığını gördük. Ama bu yetmez hep birlikte bunu her yerde uygulamamız gerekiyor. Maske, mesafe ve temizlik konusuna kurallara uyanlar uymayanları mutlaka uyarmalı” diye konuştu.
Bursa’da korana virüs kurallarına uymayan vatandaşlara cezaî müeyyide uygulandığını belirten Vali Yardımcısı Özsoy, “400 kişilik Emir Sultan Yurdunu hazır hale getirdik. 76 kişilik ekip şu an orada hazır vaziyette beklemektedir. Eylül ayının 11’inden itibaren karantina tedbirine uymayan vatandaşımız yok. Şu an zorunlu karantina da bulunan yok. İhlal edenleri de uyarmak istiyorum. Yerimiz yurdumu ve çalışmalarımız bu konuda hazır. Benim tavsiyem kurallara uyulması noktasındadır. Çünkü yurtta kalmaktansa evlerinde 15 gün kalmaları daha güzeldir” dedi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise, “Bu çalışmalara 1 Haziran normalleşme sürecinde dahî ara verilmedi. Şu an bütün dünyada bir yükseliş söz konusu olduğunu görüyoruz. Biz de yeni alınan karar ve tedbirlerle yerine getirmeye çalışıyoruz. İnşallah hep birlikte bu koronayı yeneceğiz” şeklinde konuştu.
Vatandaşlar ise, denetimlerde bu kadar kalabalık gezilmesinin mahzurlu olduğunu belirterek, uyarmak isterken virüsün daha çok yayılabileceğine dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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