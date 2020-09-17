Bursa'da kaçak dişçi baskını: 5 gözaltı

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Bursa'da yabancı uyruklu vatandaşlara ait 3 kaçak dişçi muayenehanesine baskın yapıldı. 5 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler tarafından İnegöl ilçesinde yapılan operasyonda, kaçak muayenehane işleten yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. 3 adet röntgen cihazı, 2 adet dış ünite, 3 adet kompresör, 15 adet randevu defteri, 2 adet sitelinözer, 300 adet diş tedavisinde kullanılan ekipman ve bin 300 dolar, 50 avro ve 5 bin 710 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan F.A., M.S.A., A.A.,Z.A. ve M.T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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