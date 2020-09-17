Motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kaza kamerada

İlkay ALTAY/İZNİK,(Bursa),(DHA) BURSA'nın İznik ilçesinde motosiklet ile bisiklet çarpıştı. Sürücülerinin hafif yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, İznik ilçesindeki Maltepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Zafer Mercan'ın kullandığı 11 SK 845 plakalı motosiklet, Atatürk Caddesi'nden Lefke Kapı yönüne giderken Şakir Candar'ın kullandığı bisiklete çarptı. 2 sürücünün hafif şekilde yaralandığı kaza, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik İlkay ALTAY
2020-09-17 13:29:44
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.