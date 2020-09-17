Gençler Mevlânâ için yazacak Dündar: “Edebiyat ile gönülleri fethediyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençler Mevlânâ için yazacak Dündar: “Edebiyat ile gönülleri fethediyoruz”

İHA

Gençler Mevlânâ için yazacak Dündar: “Edebiyat ile gönülleri fethediyoruz”

Osmangazi Belediyesi’nin edebiyat dünyasına yeni eserler kazandırmak maksadıyla bu yıl 10’ncusunu düzenlediği Liselerarası Mevlânâ Şiir Yarışması başladı.
İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği iş birliğiyle tertip edilen Liselerarası Mevlânâ Şiir Yarışması’nın tanıtım toplantısı Sümbüllü Bahçe Konağı’nda gerçekleşti. Tanıtım toplantısına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer katıldı. Gençlerin, Hazreti Mevlânâ’nın sevgisini istedikleri gibi anlatacakları yarışmanın bu yıl konusu serbest olarak belirlendi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Mustafa Dündar, kültürel çalışmalara önem verdiklerine dikkat çekerek, “Belediyemizin 12 kültür merkezi var. Bu kültür merkezlerinde birçok faaliyeti toplumun farklı kesimleriyle icra ediyoruz. Vatandaşlarımızın bu merkezlerden faydalanabilmeleri için zemin hazırlıyoruz. Edebiyat ve kültürle gönülleri fethediyoruz. İnşallah, yakın zamanda merkezlerimize bir yenisini daha ekleyerek Şadırvanlı Han’ı hizmetinize sunacağız” dedi.
Mevlânâ Şiir Yarışması’na ilginin her yıl daha da arttığını ifade eden Başkan Dündar, yeni şairlerin Türk edebiyatına kazandırılmasına zemin hazırladıklarını söyledi. Dündar, “Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz yarışmamızı Milli Eğitim Bakanlığı kontrolü ile gerçekleştiriyoruz. Bu yarışma ile geleceğin şairlerini yetiştiriyoruz. Yarışma neticesinde jüri üyelerimizin beğendiği eserler kitap haline getiriliyor. Bu yıl öğrencilerimiz eserlerini Mevlana başlığı altında serbest olarak yazacak. Bütün edebiyatsever öğrencilerimizi yarışmamıza davet ediyorum” diye konuştu.
“Öğrenci okumaya teşvik ediliyor”
Başkan Mustafa Dündar’a teşekkür eden Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer de, “Anadolu’nun Türk ve İslâmlaşmasında önemli rol oynayan Hazreti Mevlânâ’nın, belediyemizin düzenlediği faaliyetle her yıl anılması bizleri oldukça mutlu ediyor. Öğrencilerimiz, Mevlânâ’yı yazabilmek için detaylı bir araştırmaya giriyor. Burada öğrenci okumaya teşvik ediliyor. Başkanımız, yatırım projelerinin yanında eğitim ve kültür alanında da ciddi çalışmalar yapıyor. Yarışmaya katılacak öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.
Yarışmanın müracaatları, mevlanasiiryarismasi@osmangazi.bel.tr adresine eposta yoluyla yapılacak. Yarışmaya katılmak isteyen genç şairler, (0224) 270 70 42 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilecek. Yarışma sonunda ise birinciye 5 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye 3 bin TL ve mansiyon ödülleri için de 3 adet biner TL verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da HES kodu olmayan yolcu taşıyan otobüs trafikten 10 gün men edildi
YEREL HABERLER Bursa'da HES kodu olmayan yolcu taşıyan otobüs ...
Bursaspor ve Ankaragücü formaları giyen Ricardo Faty İtalya’ya gitti
YEREL HABERLER Bursaspor ve Ankaragücü formaları giyen Ricardo Faty ...
Bursaspor’da gençlik tartışması
YEREL HABERLER Bursaspor’da gençlik tartışması
Sağlıklı Kentler Birliği’nden Fetih Müzesi’ne ödül
YEREL HABERLER Sağlıklı Kentler Birliği’nden Fetih Müzesi’ne ödül
Nilüfer Belediyesi’nden öğrencilere destek kampanyası
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi’nden öğrencilere destek kampanyası
Bursa Otogarın HES Denetimi drone ile görüntülendi Şehirler arası otobüs terminalinden hareket eden yolcu otobüsleri tek tek denetlendi
YEREL HABERLER Bursa Otogarın HES Denetimi drone ile ...
Motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kaza kamerada
Bursa'da koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER Bursa'da koronavirüs denetimi
Bursa'da kaçak muayenehaneye baskın: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da kaçak muayenehaneye baskın: 5 gözaltı
Yeğeninin vurduğu Eren´i hastanede ziyaret eden gence satırla saldırdı
YEREL HABERLER Yeğeninin vurduğu Eren´i hastanede ziyaret eden gence ...
Ultraviyole ve radyasyon katarakt oluşumunu hızlandırıyor
YEREL HABERLER Ultraviyole ve radyasyon katarakt oluşumunu ...
Bursa'da kaçak dişçi baskını: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da kaçak dişçi baskını: 5 gözaltı
Karacabey, çim üretiminde de Türkiye’ye model oluyor
YEREL HABERLER Karacabey, çim üretiminde de Türkiye’ye model oluyor
Başkan Yılmaz’dan okul ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz’dan okul ziyareti
Bursa protokolünden korona denetimi Bursa'da toplu karantinada olan kimse yok, ancak yurtlar hazır tutuluyor
YEREL HABERLER Bursa protokolünden korona denetimi Bursa'da toplu ...
Bursa havlusu ve pideli köftesi coğrafi işaretini alıyor Bursa Ticaret Borsası, kentin marka değerlerine sahip çıkıyor Bursa Ticaret Borsası, 'Bursa havlusu' ve 'Bursa pideli köftesi' için coğrafi işaret başvurusu yaptı
YEREL HABERLER Bursa havlusu ve pideli köftesi coğrafi işaretini ...
Bursaspor’da durmak yok
YEREL HABERLER Bursaspor’da durmak yok
DATÜB Gençlik Kolları, Bursa’da spor salonu açtı
YEREL HABERLER DATÜB Gençlik Kolları, Bursa’da spor salonu açtı
Okullarda yüz yüze eğitim öncesi büyük hazırlık
YEREL HABERLER Okullarda yüz yüze eğitim öncesi büyük hazırlık
Bursa harekete geçti
YEREL HABERLER Bursa harekete geçti
Miras için eniştesini öldürüp kahveyi tarayan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Miras için eniştesini öldürüp kahveyi tarayan zanlı ...
Osmangazi’de tedbirler üst seviyede
YEREL HABERLER Osmangazi’de tedbirler üst seviyede
BUTTİM Başkanı Şengül’den BTSO Başkanı İbrahim Burkay’a ziyaret BUTTİM’de hedef Bursa’yı Türkiye’nin Ticaret Merkezi haline getirmek
YEREL HABERLER BUTTİM Başkanı Şengül’den BTSO Başkanı İbrahim ...
Motosiklet bisiklete çarpıp sürükledi, o anlar kamerada
YEREL HABERLER Motosiklet bisiklete çarpıp sürükledi, o anlar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X