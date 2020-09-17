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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belçika ile ticarî ilişkiler gelişiyor

İHA

Belçika ile ticarî ilişkiler gelişiyor

Türkiye Brüksel Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, Türkiye ve Belçika arasında 7 yıllık bir aranın ardından bu yıl kasım ayında JETCO (Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi) toplantısının yapılacağını açıkladı.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) organizasyonunda, Bursa Avrupa Birliği Bilgi Merkezi iş birliğiyle “TürkiyeBelçika Ticarî İlişkileri ve Fırsatlar” konulu internet üzerinden seminer düzenlendi. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener’in moderatörlüğünde düzenlenen toplantıya Türkiye Brüksel Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, Brüksel Ticaret Başmüşaviri İsmail Gencay Oğuz, DEİK TürkiyeBelçika İş Konseyi Başkanı Aysu Özlem Gökçe, Türk Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği Başkanı Levent Apaydın ve VOKA (Flaman Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği) Uluslararası İlişkiler Müdürü Jill Suetens katıldı. İş dünyasının büyük ilgi gösterdiği programda Belçika pazarındaki iş birliği imkânları değerlendirildi.
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Avrupa’nın merkezinde yer alan Belçika’nın, stratejik olarak önem verdikleri pazarlar arasında yer aldığını söyledi. Coğrafik mevkii ve ticarî potansiyeliyle ülkenin önemli fırsatlar sunduğunu kaydeden Şener, “Belçika global pazarın anahtarı. Bu pazarı daha etkin bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bursa’dan Belçika’ya ihracat yapan 457 firmamız bulunuyor. Bu sayıyı artırarak mevcut 43 milyon dolarlık dış ticaret açığımızı lehimize çevirmeyi hedefliyoruz.” dedi.
Türkiye’nin Brüksel Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, Türkiye ve Belçika arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkilerini ekonomik olarak da pekiştirmek istediklerini vurguladı. Bu doğrultuda iki ülke arasında uzun yıllardır yapılmayan JETCO (Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi) Toplantısının Kasım ayı sonunda Türkiye’de yapılacağını açıklayan Büyükelçi Ulusoy, “Aynı zamanda Flaman ve Valon bölgeleri ile ticaret misyonları düzenlenecek. Bu etkinliklerin Kasım ayının son haftasında İstanbul ve Ankara’da düzenlenmesi planlanıyor. Öncelikle özel sektör Türkiye’ye gelecek, Türkiye’deki muhattaplarıyla B2B’ler yapacak. Sonrasında devletler arasında görüşme olacak. Yaklaşık 7 yıllık bir aranın ardından yapılacak bu toplantı ile yeni dönemin gerçekleri üzerine yeni bir yol haritası oluşturmayı hedefliyoruz.” dedi.
800 milyar avroya yaklaşan ticaret hacmi
Brüksel Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri İsmail Gencay Oğuz, Belçika’nın 800 milyar avroya yaklaşan ticaret hacmi bulunduğunu söyledi. Ülkenin dünya ticaretinde ihracatta 12, ithalatta ise 14. sırada yer aldığının bilgisini veren Oğuz, Belçika’nın ticaretinin yüzde 65’ini Avrupa Birliği ülkeleriyle yaptığını kaydetti. Türkiye’nin Belçika ithalatında 14. sırada yer aldığını ifade eden Oğuz, geçtiğimiz yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin 6,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

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