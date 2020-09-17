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Kelepçeli cinayetin sanıkları hakim karşısında Bursa'da ağzı bantlı, elleri kelepçeli halde bulunan Furkan Kahraman'ın katil zanlılarının yargılanmasına başlandı

İHA

Kelepçeli cinayetin sanıkları hakim karşısında Bursa'da ağzı bantlı, elleri kelepçeli halde bulunan Furkan Kahraman'ın katil zanlılarının yargılanmasına başlandı

Bursa'da ağzı bantlı, elleri kelepçeli halde 2'si kalbinden 4 bıçak darbesiyle öldürülmüş olarak bulunan Furkan Kahraman'ın (27) katil zanlıları oldukları iddia edilen 3’ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanıklar Muhammet Demirci (28) ile Ömer Yağcı'nın (28) birbirlerini suçladığı duruşmada, Ezginur Demirci (24), “Furkan’ı Ömer öldürdü” dedi.
Osmangazi ilçesi Dereçavuş Mahallesi 2. Dumlupınar Caddesi üzerindeki arazide, 10 Ocak günü bıçaklanarak öldürülmüş halde, ağzı bantlı, elleri kelepçeli bir erkek cesedi bulundu. Yapılan araştırmalar sonunda cesedin, Yozgat nüfusuna kayıtlı Furkan Kahraman'a ait olduğu belirlendi. 2'si kalbinden 4 kez bıçaklandığı saptanan Kahraman'ın eski sevgilisi Ezginur Demirci'yi evlenmesine rağmen rahatsız ettiği iddiasıyla genç kadının eşi Muhammet Demirci ile arkadaşları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Düzenlenen operasyonla Muhammet Demirci, Ezginur Demirci, Ömer Yağcı ve Fatma Y., yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Demirci çifti ile Ömer Yağcı, tutuklandı. Fatma Y. ise tutuksuz yargılnmak üzere serbest bırakıldı.
Haklarında Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'tasarlayarak öldürme', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık', 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçlarından dava açılan 4 sanığın yargılanmasına bugün başlandı. Duruşmaya haklarında müebbet hapis cezası istenen Ömer Yağcı ve Muhammet Demirci Bursa E Tipi Cezaevi’nden, Ezginur Demirci ise Yenişehir Kadın Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla katıldı.
Tutuksuz sanık Fatma Y. ve sanık avukatlarının mahkeme salonununda hazır bulunduğu duruşmaya ölen Furkan Kahraman’ın yakınları ile avukatları da Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonundan SEGBİS ile bağlandı.Tutuklu sanıklardan Muhammet Demirci, ölen Furkan Kahraman'ın eşi Ezginur Demirci’yi sürekli telefonla arayarak rahatsız ettiğini öne sürerek, şunları ifade etti:
“Eşimden Furkan’ın kadınlara düşkün biri olduğunu öğrendim. Furkan’ı Bursa’ya çağırmak için plan yaptık. Sosyal medyada sahte kadın profili açtık. Oradan Furkan’la konuşmaya başladık. Konuyu ve planı arkadaşım Ömer’e anlattım. İnandırıcı olsun diye Ömer’in kız kardeşi Fatma’nın sesli olarak Furkan ile görüşmesini sağladık. Bursa’ya gelmeye ikna ettik. Furkan’ı terminalde Ömer karşıladı. Kamyonete bindiler. Ben de arka koltuktan gizlendiğim yerden çıktım. Silahı Furkan’ın kafasına dayadım. Ezginur’u evden aldık. Olay yerine götürdük. Furkan’ı kamyonetten indirip elini kelepçeleyip, ayaklarını bağladım, ağzını bantla yapıştırdım.Nalburdan aldığım keser sapıyla Furkan’a vurdum. Ömer’e 'gerisini sen hallet' dedim. Ezginur'la arabaya bindim. Arabayla uzaklaştık. Ömer telefonla aradı. Tekrar olay yerine dönüp, Ömer’i aldık. Ne yaptığını sordum, 'Bir şey yapmadım' dedi. Ömer olay yerine dönmemizi istedi. Arabadan inen Ömer, mont, cüzdan ve cep telefonu ile geri geldi. Ömer, sopa ile cebinden çıkardığı bir şeyi dereye attı. Furkan’ı ben değil Ömer öldürdü.”
Tutuklu sanık Ömer Yağcı da “Muhammet, eşi Ezginur’un Furkan tarafından rahatsız edildiğini söyledi. Furkan’ın kadınlara karşı zaafı olduğu için sosyal medyada hesap açmışlar. İnandırıcı olması için kardeşim Fatma’yı sesli görüştürüp, Furkan’ı Bursa’ya çağırdık. Furkan için bilet satın alındı. Terminalde karşıladım. Komşumuzdan aldığım kamyonete Furkan’ı bindirdim. Muhammet saklandığı yerden çıkıp, kafasına silahla vurdu. Ellerini kelepçeledi. Sopa ile vurmaya başladı. Olay yerinde ağzını koli bandıyla kapattı. Kamyonetin yanında dikildiğim sırada, bir anda arkamı döndüğümde Muhammet'in, Furkan’ı bıçakladığını gördüm. Kamyonetle olay yerinden ayrıldık. Muhammet, 'Olay yerine tekrar dönelim' dedi. Geri döndüğümüzde üstündeki montunu, cep telefonunu ve cüzdanını almış. Muhammet bıçak ile sopayı dereye attı. Daha sonra kafeye çay içmeye gittik. Furkan’ı tanımıyorum. Öldürmek için sebebim yok. Muhammet ölmüş babası için Furkan’ın küfür ettiğini, sadece döveceklerini söylediği için gittim. Telefoncuya telefonu götürdüm. Kimlik sordu, ben de Muhammet’i aradım, yarın getireceğimizi söylememi istedi. Telefoncu da güvenip, 400 lira karşılığında telefonu aldı. 200 lirasını Muhammet’e verdim. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.
Furkan Kahraman ile bir yıl birlikte yaşadığını ifade eden tutuklu sanık Ezginur Demirci, “Aramızda çıkan tartışmalar ve sorunlar nedeniyle ayrıldım. Muhammet ile tanıştım ve evlendik. Furkan beni rahatsız etmeye başladı. Bir telefon görüşmesine eşim şahit olunca elimden telefonu alıp, görüştü. Ancak, Furkan eşime sürekli hakaret edip, küfür etti. 'İmam nikahlı bir kadını sen nasıl alıyorsun?' demiş. Furkan’a ders vermek amacıyla plan yaptık. Eşime, Furkan’ın kadınlara karşı zaafı olduğunu söyledim. Daha sonra sosyal medyada hesap açtık. Fatma’yı inandırıcı olsun diye görüştürdük. Furkan’a bilet alındı ama bileti kimin aldığını bilmiyorum. Kamyonette Furkan’ın eli kelepçelenip, ayakları bağlandı ve ağzına koli bandı yapıştırıldı. Muhammet sopa ile vurdu, darbetmedi. Ömer, Furkan için 'Bunu öldürelip, yakalım, şimdi gidip bizi polise şikayet eder' dedi. Ben ve eşim kamyonette otururken, Ömer elinde sopa ve bıçakla geldi. Bıçak ile sopayı, Ömer dereye attı. Furkan’ı ben darbetmedim, öldürmedim. 9 aydır cezaevindeyim tahliyemi istiyorum” diye konuştu.
Tutuksuz sanık Fatma Y. (21) ise, “Muhammet’in eşi, Furkan ile görüşmemi istedi. 'Ben konuşursam beni anlar, sen konuş Bursa’ya çağır' dedi. Muhammet, Ezginur ve ağabeyim Ömer’in söylemesi üzerine sahte hesap açtım. Furkan ile yazıştık. Telefon ile görüştüm ve Bursa’ya çağırdım. Benim öldürme olayı ile ilgim yok” dedi.
Öldürülen Furkan Kahraman’ın annesi Ayşe Kahraman da, “Hakim bey sanıklara en ağır cezayı verin. Benim ciğerim yanıyor. Olaydan sonra eşimi kaybettim” dedi.
Mahkeme heyeti, Furkan Kahraman’a ait, adli emanette bulunan cep telefonuna ait kayıtların çıkarılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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