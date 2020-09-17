Maske takmayanlara PFDK'dan ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursaspor maçında maske takmayan ve prosedürlere uymayan Adana Demirsporlu 6 isme ceza kesti.

TFF 1. Lig’in ilk haftasında oynanan BursasporAdana Demirspor maçı sonrası PFDK’dan ceza geldi. Adana ekibi, ateş ölçümleri esnasında kulüp doktorunu hazır bulundurmamasından dolayı, yine Adana Demirsporlu 6 isme de maske takmamak ve prosedürlere uymamalarından dolayı çeşitli para cezaları verildi. Bursaspor’a ise bu müsabakada her hangi bir ceza çıkmadı.

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:



“ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 13.09.2020 tarihinde oynanan BURSASPORADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, stadyum girişinde yapılan ateş ölçümleri esnasında kulüp doktorunu hazır bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübü idarecisi HALİL BAHAR'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.600.TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübü antrenörü SERKAN DAMLA'nın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübü kaleci antrenörü SEYHAN GÖCEN'in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübü görevlisi ALMIR SEFEROVIC'in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübü sporcusu DAVIDE LANZAFAME'nin, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübü sporcusu VEDAT KARAKUŞ'un, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

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