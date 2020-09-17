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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor hız kesmiyor

İHA

Bursaspor hız kesmiyor

Altınordu maçı hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Bursaspor, günü tek idmanla tamamladı. Yeşil beyazlılar, çabukluk çalışması gerçekleştirdi.
TFF 1. Lig’in 2. haftasında deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Çabukluk ve koordinasyon harekeleriyle başlayan antrenman, pas press oyunuyla devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde taktik çalıştı. Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

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