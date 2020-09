Gürkan DURAL / BURSA (DHA) - 20'nci Medicana Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası´nda ikinci gün geride kaldı. Günün kazananları Bahçeşehir Koleji´ni 96-93 yenen Frutti Extra Bursaspor ve TOFAŞ´ı 99-95 yenen Beşiktaş oldu.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ FRUTTI EXTRA BURSASPOR: 93-96

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Can Mavisu, Çağrı Hekimoğlu, Ali Köseoğlu

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Jamal Avery Jones, Alex Daniel Perez 3, Erick Obrien Green 6, Burak Can Yıldızlı, Joshua Colton Owens 8, İsmet Akpınar 15, Rıdvan Öncel 19, Mükremin Deniz Kılıçlı 9, Thomas Akyazili 12, Peyton James Aldridge 11, Erkan Yılamz 10

FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Tyler Jerome Munford 21, Perry Jones 12, Can Maxsim Mutaf, Kenneth Kadji 21, Daniel Domonique Hamilton 5, Malik Ti Derrious Newman 22, Birkan Batuk 12, Oğuz Savaş 2, İzzet Türkyılmaz, Tevfik Akdamar, Ömer Can İlyasoğlu 1

1´İNCİ PERİYOT: 18-28

İLK YARI: 45-47

3´ÜNCÜ PERİYOT: 63-76

Günün ilk mücadelesinde Bahçeşehir Koleji ile Frutti Extra Bursaspor karşılaştı. Mücadelenin ilk bölümlerine tutuk başlayan Frutti Extra Bursaspor, sonrasında oyunda hakimiyeti ele geçirdi ve Birkan Batuk´ın son saniye üçlüğü ile periyodu 28-18 önde tamamladı. Dönüşte özellikle Rıdvan Öncel´in sayılarıyla etkili olan Bahçeşehir Koleji, farkı da yavaş yavaş azaltmaya başladı. Bu bölümde durgunlaşan Frutti Extra Bursaspor, buna karşın soyunma odasına 47-45´lik skor avantajıyla girdi. İkinci yarının başıyla birlikte Bahçeşehir Koleji uzun bir aranın ardından öne geçerken, Frutti Extra Bursaspor´da sahneye yabancılar çıktı. Kadji, Hamilton ve Newman´ın sayılarıyla yeniden ritim bulan Bursa temsilcisi, periyodu 76-63 üstün bitirdi. Bahçeşehir Koleji, bu kez Aldridge´in sayılarıyla direnç gösterirken, yabancı oyuncularından verim almayı sürdüren Frutti Extra Bursaspor, rakibini 96-93 yenerek turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti.

TOFAŞ BEŞİKTAŞ: 95-99

SALON: TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Duhan Köyiçi, Polat Parlak

TOFAŞ: Berk Uğurlu 13, Semaj Christon 16, Dj White 12, Jeremy Simmons 7, Sean Kilpatrick 28, Muhsin Yaşar 8, Batın Tuna 5, Berkan Durmaz 3, Nuni Onot 3

BEŞİKTAŞ: Şehmus Hazer 2, Ercan Osmani 7, Markell Johnson, Egehan Arna 23, Alperen Şengün 19, Sedat Karagülle 8, Eray Akyüz 2, Ömer Yasir Küçük 8, Furkan Haltalı 5, Sadık Emir Kabaca 10, Isaiah Blackmon 9, De´jon Davis 6

1´İNCİ PERİYOT: 14-33

DEVRE: 38-58

3´ÜNCÜ PERİYOT: 65-73

Günün ikinci mücadelesinde TOFAŞ ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Maça Beşiktaş etkili başlarken, ilk 3 dakikayı 7-0 önde geçti. Periyodun sonlarına doğru farkı çift hanelere taşıyan Beşiktaş, 7 oyuncusundan skor katkısı aldığı bu bölümü 33-14´lük üstünlükle tamamladı. Savunma ribauntlarını alan, hücum da ritim bulan İstanbul ekibi, Sedat Karagülle´nin basketiyle 13´üncü dakikada farkı 25´e çıkardı: 15-40. Mola alan TOFAŞ, sonrasında Killpatrick ve Christon´ın dış atış isabetleriyle farkı bir nebze azaltsa da, soyunma odasına Beşiktaş 58-38 üstün girdi. Dönüşte bambaşka bir görüntü çizen TOFAŞ, Killpatrick´in dış atış isabetiyle birlikte farkı tek hanelere kadar indirdi: 51-60. Bu bölümde savunmasını da sertleştiren TOFAŞ, rakibine kolay atış şansı vermezken; Christon´ın sayılarıyla da etkili olmaya devam etti. Beşiktaş, final periyoduna 73-65 üstün başladı. 33´üncü dakika içerisinde önce Dj White, ardından Kilpatrick´in üst üste dış atış isabetleri sonrası skora denge geldi: 79-79. Sonraki bölüm de Beşiktaş geriye düşse de maçı bırakmadı ve parkeden 99-95'lilk skorla galip ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL

