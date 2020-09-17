Bursaspor sponsorları açıklayacak

Bursaspor Kulübü, yarın hem göğüs hem de kol forma reklamlarını basın toplantısıyla duyuracak.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da reklam çalışmaları devam ediyor. Maddi yönden büyük sıkıntılar çeken yeşil beyazlı kulüp, ilk hafta maçında formasında hiçbir reklam olmamasıyla dikkat çekmişti.

Bursaspor Kulübü, yarın yapacağı basın toplantısıyla hem göğüs hem de kol forma reklamlarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek. Yeşil beyazlı kulübün bu işbirliklerinden kasasına ciddi miktarda para girmesi bekleniyor.

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