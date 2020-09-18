Bursaspor saldırıyı kınadı

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Bursaspor Kulübü, Türkiye’yi yasa boğan şehit haberleriyle ilgili mesaj yayınladı.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: “PençeKaplan operasyon bölgesinde üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.”

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