Eğitim Fakültesi’nde akreditasyon süreci ilerliyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Eğitim Fakültesi’nin Öğretmenlik Eğitim Programları ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) ile birlikte sürdürdüğü akreditasyon süreci bütün hızıyla ilerliyor.

BUÜ Eğitim Fakültesi’nde başlatılan akreditasyon çalışmalarına katı sağlamak maksadıyla EPDAD akreditasyon süreci ve süreç içerisinde yapılacak olan koordinasyon çalışmaları geniş bir toplantıda ele alındı. Fakültede görev yapan bölüm ve anabilim dalı başkanları ile fakülte akreditasyon kurulu üyelerini bilgilendirildiği toplantıya BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni, Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Funda Coşkun, fakülte yöneticileri, bölüm başkanları, EPDAD yöneticileri ve akademisyenler katıldı.

Uğur Mumcu Salonu’nda gerçekleştirilen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yürütülen çalışmanın üniversiteye, akademisyenlere ve öğrencilere önemli katkılar sağlayacağına inandığını vurguladı. Dekan Prof. Dr. Salih Çepni de EPDAD akreditasyonu çerçevesinde eğitim sürecinin güncelleneceğini ve farklı bakış açılarının yakalanabileceğini belirtti.

EPDAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cemil Öztürk tarafından akreditasyon süreci, pandemi döneminde akreditasyon süreci ve YÖK’ün Eğitim Fakültesi öğretim programlarının yetki devrinin akreditasyon sürecine yansımaları gibi güncel konular hakkında bilgilendirildi. EPDAD Müdürü Uzman Şafak Oğuz ise akreditasyon sürecinde EPDAD Ofisi ve fakülte koordinasyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Program soru cevap bölümü ile son buldu.

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