Kaçak hafriyat döken firmaya 265 bin lira ceza

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Halil ÖZÇOBAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)BURSA'da boş araziye hafriyat döken şirkete, 265 bin 497 lira idari para cezası uygulandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün sabah saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi Devecikonağı Mahallesi'ndeki boş araziye kaçak hafriyat döküldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, bir firmada çalışan şoförü, hafriyat dökerken suçüstü yakalandı. Kaçak hafriyat dökümü yapan şirkete Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince çevrenin kirletilmesinden dolayı 265 bin 497 lira idari para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Halil ÖZÇOBAN

2020-09-18 12:03:49



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