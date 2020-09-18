Jandarmadan koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza

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Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA´da jandarma ekipleri, 455 personelin katılımıyla koronavirüs denetimi yaptı. Ekipler, tedbirlere uymadığı tespit edilenlere toplam 101 bin 667 lira ceza kesti.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs önlenleri kapsamında berber, güzellik merkezi, alışveriş merkezi, cami, taksi durağı, kafe, kahvehane, kıraathane, toplu ulaşım aracı, masaj salonu, konaklama tesisi, çay bahçesi, mesire alanı, ganyan bayisi, dernek lokali ve pazar alanlarında uygulama yaptı. 118 timden oluşan 455 jandarma personeli ile yapılan uygulamada koronavirüs tedbirlerine uymadıkları tespit edilen iş yerlerine ceza uygulandı. Ekipler, tedbirleri ihlal ettikleri belirlenenlere toplam 101 bin 667 lira para cezası kesti.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2020-09-18 13:09:12



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